Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 21 de octubre de 2019



ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Cumbre II - Gallardo 701 - Tel: 4435140
Total - Gallardo 71 - Tel: 4426550
Del Cruce (1) - Ruta 258 y Beschtedt

CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204

CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel: 4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Cruz del Sur - Saenz Peña 276 - Tel: 4962946

FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
San Martín I - San Martín 87 - Tel: 4427176
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
MiFarma - Mendoza 604
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Santa Julia - Coronel Suarez 30 – local 3 - Tel: 491706

NEUQUÉN
Del Bosque - Islas Malvinas 525 - Tel: 4438981
Farmacéuticos Asociados - San Martín 1450 - Tel: 4475777

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Nueva Verea - Riavitz 309 - Tel: 4937580

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306

VIEDMA
Farmacenter - Av. Zatti 77 - Tel: 426901
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317

VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - Tel: 423015

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: lunes 21 de octubre de 2019

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