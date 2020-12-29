Farmacias de Turno

Farmacias de turno: martes 29 de diciembre de 2020

Por Redacción

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ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
De Tina (1) - Av. Bustillo - km 12,500 - Tel: 4525900

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126

CIPOLLETTI
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025

CUTRAL CO
Lacar - Roca 147 - Tel: 4862777

FERNANDEZ ORO
Integral - avenida Cipolletti 495 - Tel: 299-4996699

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanín - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Gregorio Alvarez - B° G. Alvarez - calle 5 - Tel: 4460826
Elend - Ramos de Sal 2366 - Tel: 4332111

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Del Centro - Av. San Martín 896 - Tel: 428999

VIEDMA
De La Costa - Av. Raúl Alfonsín 950 - 02920 285833
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Del Sol - 9 de Julio 263 - Local 6
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - Tel: 423015

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: martes 29 de diciembre de 2020