Farmacias de Turno

Farmacias de turno: miércoles 2 de diciembre de 2020

Por Redacción




ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556

BARILOCHE
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Piren Huapi (1) - Av. Bustillo km 8,500 - Tel: 4461087

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Elébora II - Antártida Argentina 319 - Tel: 4891268
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Sin datos

CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025

CUTRAL CO
Illihue - Santa Cruz 997 - Tel: 4862727

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - Tel: 299-4996990

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
Sud - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 7 - Alsina 10
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620

NEUQUÉN
Del Bosque - Islas Malvinas 525 - Tel: 4438981
Farmacéuticos Asociados - San Martín 1450 - Tel: 4475777

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Santa Cruz - Santa Cruz 520 - Tel: 4936374

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8

VIEDMA
Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750

VILLA REGINA
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179

(1) Hasta las 23 h
(2) Hasta las 24 h
(3) Hasta las 22 h


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Farmacias de turno: miércoles 2 de diciembre de 2020