Farmacias de Turno

Farmacias de turno: viernes 113 de marzo de 2021

Por Redacción

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ALLEN
Herrera- J.D. Perón 80 - Tel: 4452918

BARILOCHE
De Migzel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
Diagonal (1) - Diag. Capraro 1301 - Tel: 4456522

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Elebora II - Antartida Argentina 319 - Tel: 4891268
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - J.F. Kennedy 625 - Tel: 46442704

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
De La Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Illihue- Santa Cruz 997 - Tel: 4862727

FERNANDEZ ORO
Arrayanes- Yrigoyen y Arrayanes - (0299) 6267413

GENERAL CONESA
De Pasquale- San Martín 628-

GENERAL ROCA
San Martín 6- Sarmiento 1462 - (0298) 4592031
Araucana- Villegas y Santa Cruz- (298) 4415740
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
De La Cruz - Av. Los Pehuenes 108- 491431

NEUQUÉN
Global - Sarmiento 346- 4476091
Alpina - Belgrano 2715- 4465654

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223

RÍO COLORADO
Sin datos

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martín 14 - Tel: 421605

VIEDMA
Ochoa - 25 de Mayo 1038- 427800
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501- 494750

VILLA REGINA
Atenea - Mitre 1035- 4462116
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
El Maitén - Ejercito Argentino 229 - Tel: 421761

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: viernes 113 de marzo de 2021