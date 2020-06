Felicitas Pizarro cocina en vivo con vos este sábado en Yo Como: anotate para saber qué ingredientes precisás

Yo Como está de fiesta. Este sábado (13 de junio) a las 10 Felicitas Pizarro va a cocinar en vivo un crumble de manzana y pera con helado con nuestra audiencia. Será una clase magistral por Zoom: antes tenés que anotarte gratuitamente para vivir esta experiencia foodie.

Felicitas contagiará su frescura y naturalida una vez más desde Yo Como a sus seguidores y fans. Foto gentileza

“Voy a cocinar una tarta, un crumble de peras y manzanas, productos que son de la zona. Es simple para que la hagan temprano a la mañana, la cocinen y la horneen para que la puedan comer a la tarde con helado”, invita Felicitas.

Para cocinar junto a Felicitas, los interesados tienen que anotarse en eventos.rionegro.com.ar/yocomo y por mail recibirán el listado de ingredientes que van a precisar para cocinar este sábado a las 10.



“Pude estar en Yo Como el año pasado y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, me hubiera encantado volver. Acá yo estoy grabando El Gran Premio de la Cocina (todos los días en Canal 13), o sea con una cuarentena con este permiso para salir a trabajar. Vivo en Del Viso, tengo un hijo de 3 años y un marido que está hecho un carpintero por esta cuarentena en la que él no está pudiendo trabajar, así que nos hemos reacomodado un poco cocinando mucho, mucho en las redes que han estado muy en alza en estos 80 días”, agrega la cocina en diálogo con Yo Como.



“También estoy preparando unos capítulos nuevos para El Gourmet que los estoy grabando con el celular desde mi casa, haciendo un mini estudio de grabación en la cocina o en el quincho. Muy activa, por suerte, me tiene esta cuarentena, cocinando mucho”, acota.



“La cuarentena me ayudó un poco como a reconectarme con cosas que alguna vez había hecho y quería volver a hacer, pero por tiempo, por excusas... entonces volví a empezar a hacer pastas, tengo muchas ganas de empezar a hacer panes de masa madre cosa que no he hecho nunca. Entonces me parece que me reconecta con lo que más me gusta que es cocinar y desarrollar nuevas técnicas y aprender”, comparte.

Auspician este evento organizado por "Yo Como" municipalidad de Neuquén, Banco Patagonia, Supermercados Vea, Moño Azul y Helados Piré.