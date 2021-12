Feriado con neblina, humo y varios cortes de energía en Bariloche

Este miércoles feriado, tras la tormenta eléctrica de ayer, el cielo de Bariloche amaneció con neblina, humo proveniente de incendios en la provincia de Neuquén y una reducción de la visibilidad que se hace evidente sobre el lago Nahuel Huapi.

El Servicio Meteorológico Nacional en su reporte de las 7 indicó que el cielo estaba algo nublado con neblina, cuando la bruma se hacía más evidente. Pero a partir de las 8 se disipó esa advertencia aunque aún quedaban vestigios de la neblina que impedían visualizar las montañas que rodean a la ciudad.

También se suma el factor del humo que proviene de incendios en la zona cordillerana neuquina, ocasionados ayer como consecuencia de las tormentas secas.

Además de estos fenómenos, este feriado las cuadrillas de la CEB trabajan en diversos puntos de la ciudad de manera programada y se producen cortes de energía.

A partir de las 7 fue interrumpido el servicio en la zona del Monolito donde varias dotaciones de operarios de la CEB trabajan en la subestación transformadora y la línea aérea de media tensión. Afecta a las calles San Martín a la altura del banco La Pampa hasta el kilómetro 1,300 de Bustillo, calle Salta desde Monolito hasta Hotel Panamericano. Se estima que en esta zona se restablezca el servicio a las 9.

A partir de las 10 se interrumpirá el servicio eléctrico en el barrio Melipal entre avenida De Los Pioneros, Tucumán y Salta; y entre calles Tupungato, Mitre, Mendoza y Catamarca. Comprende a Pioneros entre Catamarca y Tupungato (vereda sur) para realizar tareas en línea de media tensión. Este corte se extenderá hasta las 14.

En el mismo horario se verá afectado el servicio en la zona de Boock entre Bustillo y Copahue, calle Tronador entre Tupungato y Limay, incluye calles; Traful, Lanín, Catedral y Amancay para realizar tareas en subestación transformadora y línea aérea de media tensión.

En cuanto a los servicios municipales, la comuna informó que este feriado no se cancelará la recolección de residuos. No hubo precisiones respecto del estacionamiento medido en el centro, que habitualmente no es pago los días feriados a excepción del último fin de semana largo de noviembre que el gobierno dispuso el cobro.

El transporte urbano de la empresa Mi Bus se mantiene con frecuencias reducidas, habituales a los días feriados.