Fernández apoyó a Máximo Kirchner y recalentó la interna del peronismo

El presidente Alberto Fernández dijo que el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados e hijo de la Vicepresidenta, Máximo Kirchner, “tiene todas las virtudes” para presidir el PJ Bonaerense, y recalentó la interna en el distrito más importante del país.

Es un duro golpe para los intendentes peronistas, que se resisten a darle un lugar de poder clave a La Cámpora.



“Todos debemos hacer un esfuerzo y debemos estar juntos. Máximo, a quien yo quiero mucho, es un hombre preparado, un gran dirigente, con capacidad de diálogo. Tiene todas las virtudes para ocupar un cargo de esa naturaleza”, dijo hoy el Presidente en declaraciones a Radio 10.



En el principal bastión peronista, los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), lideran el justicialismo local, alternándose en la presidencia, y se resisten al desembarco de la organización K que lidera el hijo de Cristina Kirchner.



“Hay un montón de compañeros que me han pedido que yo sea presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Y hay compañeros que quieren que Máximo (Kirchner) sea el presidente del partido a nivel provincial. A mí todo me parece bien, me parece posible”, dijo ayer Fernández. El mandatario, sin embargo, pidió “prudencia” porque “hay un montón de problemas antes de ver quién conduce el peronismo”.



Sin embargo, dejó un mensaje a los intendentes: “El peronismo necesita abrirse, dar debates, incorporar nuevos elementos y promover un recambio generacional”, sostuvo y agregó que no sólo es “posible”, sino “conveniente”.



Preocupado por la “unidad” al inicio de otro año electoral, el Presidente afirmó: “Para ganar una elección y para después. A lo largo de toda la campaña yo repetía una frase que decía: ‘la unidad es una condición necesaria pero no es una condición suficiente’. Si nosotros no nos unimos dividiremos el voto y favoreceremos a otros”.



Fernández volvió a dar así un nuevo mensaje de alineamiento con Cristina Kirchner y la interna en Buenos Aires se recalienta.