Fernández se reunió con John Kerry, enviado por el clima de Estados Unidos

El presidente Alberto Fernández se reunió durante más de una hora hoy en Roma con el exsecretario de Estado de los Estados Unidos y enviado especial de ese país para el Clima, John Kerry, quien mañana será recibido por el papa Francisco.

El encuentro se realizó esta tarde en el hotel Regina de la capital italiana, donde se aloja Kerry, y según indicaron el inicio del encuentro fue a solas y luego se sumaron el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

En tanto, Kerry estuvo acompañado por el embajador David H. Thorne y los especialistas en cambio climático, Jonathan Pershing, Kitty DiMartino, Jennifer Harhigh y la italiana Silvia Giovanazzi.

Esta reunión fue la última actividad que realiza el mandatario en Roma, en su cuarta y última escala de la gira por Europa, que lo llevó esta semana a Portugal, España y Francia.

Con respecto al contenido de la conversación, Fernández contó: “Fue sobre el cambio climático, le conté un poco la conversación que tuve con Georgieva, planteé que deberíamos pensar formas de financiamiento para los países que abordan el cambio climático”.

El mandatario reconoció también que se habló de Venezuela. "Se tocó el tema incidentalmente porque me pidió mi opinión y se la dí", indicó el presidente.

En el final, Fernández hizo un balance de la gira: “Me voy muy contento porque los objetivos que nos planteamos los hemos podido cumplir, y estoy conforme. La deuda era el tema que más me preocupaba. No me gusta autocalificarme, pero me voy muy, muy contento”.

La delegación argentina partirá a las 23 (18 en Argentina) desde el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Fiumicino con destino a Buenos Aires.