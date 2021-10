Finde largo: Villa Pehuenia y Aluminé se preparan con agua, nieve y cordillera

Villa Pehuenia Moquehue y Aluminé, conforman un exquisito rincón natural con lagos y bosques nativos que la diferencian de otros destinos. Elegirlas para este fin de semana largo, es optar por pasar cuatro días en un paisaje típicamente patagónico, rodeado de araucarias. Podés caminar, esquiar, pedalea y navegar, para encontrarte con la belleza en cada rincón.

Villa Pehuenia Moquehue

Batea Mahuida.

Lo dicen sin dudarlo “somos el único destino que ofrecerá nieve para el fin de semana largo”. El cerro administrado por la Comunidad mapuche Puel, terminará su temporada este fin de semana, y ofrecerá todos los servicios durante los cuatro días. Se puede ir a esquiar, hacer snowboard, o disfrutar de lo que queda de nieve.

Como estarán de fiesta de despedida de temporada, después de cada tarde de esquí habrá bajadas de antorchas y del cóndor, chivitos al asador, gastronomía y cerveza artesanal, para despedir el día en el cerro. Los pases para esquiar tienen tarifas a precio de temporada baja.

El Cerro Batea Mahuida está abierto hasta el fin de semana.

El pase diario cuesta $2.000 y el mediodía, $1.600. Además, una tarifa promocional del 30% de descuento para residentes de Zapala, del departamento de Aluminé y Villa Pehuenia Moquehue, ( 1.200 pesos).

Diversidad.

Para comenzar el finde con fiesta, el viernes en el edificio del Muelle Turístico, se llevará a cabo el cierre de la muestra Simbiosis en la Sala Expositiva que forma parte del circuito provincial. Cuando la luz del día se apague, habrá música y demostraciones de artistas locales.

Por otra parte, en el centro Cívico está el Paseo artesanal habilitado, para recorrer después de un día de excursiones. Allí se pueden comprar conservas y dulces elaborados por productores zonales, con sabores regionales como piñones y frutos de la región. La gastronomía del lugar, es muy buena, lo que los convirtió hace unos años en capital de la gastronomía neuquina.

Agua y bosque.

Todas las actividades en el agua ya están a todo remo. Se puede hacer rafting en el río Aluminé y navegar los lagos Moquehue y Aluminé, en embarcaciones abiertas, cerradas, veleros, hidropedales o kayak.

Los paisajes de la Península.

El mountainbike es la actividad recomendada durante la primavera. Hay circuidos de mayor o menor dificultad, pero lo que recomiendan es alquilar las bicicletas en la villa y salir a recorrer la Península. Se puede parar en alguna playa a disfrutar el paisaje tranquilo y el aire puro. En el bosque de Moquehue ofrecen unas cabalgatas increíbles.

Precios $4000 puede salir, como mínimo, un alquiler para 4 personas en Villa Pehuenia. Se recomienda reservar con tiempo. $2000 por personas puede salir un día de rafting en Aluminé.

Aluminé

Hay circuitos turísticos para conocer un lugar maravilloso, en vehículo, en bicicleta, o a los saltos sobre el agua.

Rafting.

El río Aluminé es ideal para la práctica de deportes en aguas blancas. Si la idea es disfrutar en familia, entonces la mejor opción es el Circuito Abra Ancha. La diversión se prolonga durante 6 kilómetros con un desnivel de 20 metros: se atraviesan 15 rápidos con grado de dificultad II y III. El agua, la belleza del paisaje y la emoción del trabajo en equipo, hacen del rafting el pasaporte a la felicidad. En Aluminé Rafting la actividad sale $2000 por persona.

Aluminé Rafting, ya comenzaron a llevar a los turistas, a los saltos por el río.

Caminar.

Los que no se entrenaron en el año y prefieren trayectos cortos pueden recorrer el área urbana, bordear la costanera del Río Aluminé y visitar diferentes miradores. Pero si la idea es hacer trekking de mayores distancias, los lugares que no pueden dejar de visitar son Reserva Natural Urbana Quilquelil. Sin lugar a dudas, los circuitos dentro de áreas protegidas Ruca Choroy, Quillén y Ñorquinco, no tienen desperdicio.

Circuito Ruca Choroy: (Casa de Loros en Mapuzungun)

Se localiza al oeste de Aluminé, dentro de la zona norte del Parque Nacional Lanín, recorriendo un total de 25 km aprox. Acceso RP18. Luego de transitar 11 km aprox. se encuentra Laguna López, en la que se observan una gran variedad de aves. A partir de aquí, se transita por la comunidad mapuche Aigo y Salazar que son de las más numerosas de la provincia.

El pueblo de Aluminé, comienza a florecer.

Si vas, no deberías volver sin visitar el centro de salud intercultural “Raguiñ Kien” de Ruca Choroi, el primero en la provincia y el país que combinará la medicina occidental con la mapuche y comenzará a funcionar en poco tiempo. Está sobre la ruta 18, a unos 13 kilómetros saliendo de Aluminé. Fue construido con orientación hacia la salida del sol, “el primer rayo de energía” y en forma de medialuna, dado el significado que tiene para la cultura mapuche.

Lago Quillén al Lago Huí Huí

Una excelente excursión es al Lago HUI HUI. Desde el camping Quillén, hasta donde se puede llegar con el vehículo, el recorrido tiene una distancia de 20 km entre ida y vuelta. La dificultad de trayecto es baja y puede ser realizado en bicicleta o a pie. Se transita por bosques con especies como colihue, el roble pellín y el ñire.

El lago Huí Huí tiene una profundidad de 220 m y se encuentra por encima de los 1000 msnm, tiene una pequeña playa de piedras donde se puede disfrutar de tomar unos buenos mates. Sin dudas, este sitio es es uno de los centros lacustres más hermosos del departamento.