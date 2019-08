Fraude con horas cátedra en Junín: el CPE finalmente toma una decisión

Cristina Storioni: “Estamos tomando decisiones” sobre el destino de las horas irregulares.

Decisión de no involucrarse mientras se sustancien las investigaciones judicial y administrativa, pero también determinación para hacer algo ya frente a una irregularidad flagrante, como fue la carga de datos falsos en la Escuela de Música de Junín de los Andes con el fin de abultar la matrícula y lograr muchas horas y cargos.



Así fue la reacción de la ministra de Educación del Neuquén, Cristina Storioni, al ser consultada por “Río Negro”.



“Río Negro” reveló ayer la manipulación de nada menos que 246 horas cátedra semanales y la evidencia de que había profesores que cobraban pero no tenían alumnos.



Bien dispuesta al diálogo, Storioni sostuvo que los procedimientos de investigación, tanto administrativo como judicial, “están en sus carriles normales” y “no fueron frenados”, pese a que llevan un año de sustanciación. No quiso opinar sobre tales procesos “para no invalidar sus resultados”.



Pero inmediatamente, la funcionaria anunció que el Consejo Provincial de Educación que preside estaba a punto de resolver el cierre de las 246horas bajo cuestión y su reasignación a otras escuelas artísticas. De hecho, al día siguiente el CPE votó tal resistida medida.



Este fue el diálogo de “Río Negro” con la ministra:

P- Ministra: hace ya un año se detectó una carga indiscriminada de datos falsos desde la Escuela de Música de Junín de los Andes, con el fin de engrosar la matrícula, al pedir horas y cargos para el siguiente ciclo. ¿Qué se ha hecho frente a esta grave irregularidad?



R- Sí, efectivamente, se iniciaron dos caminos: la vía judicial donde el Consejo Provincial de Educación fue citado y donde ya declararon funcionarios y se presentaron las pruebas, y la vía administrativa que es el sumario realizado a la institución con los responsables de la conducción y quienes estaban involucrados. Sólo puedo decir que el proceso del sumario fue iniciado pero no está cerrado; por eso no puedo opinar desde lo administrativo, porque mis dichos podrían invalidar lo actuado al momento de la resolución.

P- Pero se trata de 246 horas irregulares. Sabemos que se había generado un expediente que había reclamado cerrarlas, pero nada de eso ocurrió.



R- Es que ambas vías están transitando por los procesos que corresponde, ninguno fue parado ni nada de eso. Todo está en sus carriles normales.

P- Y, mientras tanto, ¿qué decisiones piensa tomar el Consejo de Educación?

R- El Consejo de Educación, sobre estas horas que usted menciona, está tomando decisiones. La sesión pasada aprobó una resolución para redistribuir estas horas a otras escuelas (pidió un momento para consultar a vocales del CPE que estaban a su lado) (…). El proyecto de redistribución de las horas para poder activarlas en otros lugares donde son necesarias, va a ser presentado en la próxima sesión. Está claramente determinado cuáles son, porque hubo muchas intervenciones en la Escuela: de la supervisora, de Coordinación, de direcciones de nivel. Habiendo transitado todo esto, ya estamos en condiciones de cerrar horas y abrirlas en otros lados.

P- Vemos que se ha naturalizado la toma de profesores idóneos, que quedan automáticamente como interinos y esto hace que docentes titulados no puedan ingresar a cargos y horas.

R- No. Aquí eso no ocurre. Nosotros tenemos bastante bien regulados los que son títulos docentes habilitantes y supletorios. El caso que usted me menciona de idoneidad se trata de títulos supletorios. Y es muy bajo, muy bajo, el porcentaje de los casos en que tenemos que recurrir a ellos. En nuestras escuelas de arte, como las de Música y Bellas Artes, por suerte tenemos institutos de formación docente. Entonces no hay una necesidad de idóneo. Insisto: en Neuquén ha sido muy bajo el porcentaje de idoneidad.

La maniobra denunciada

Cargaban en el sistema datos falsos y duplicados de la Escuela de Música de Junín de los Andes.

Así exhibían una matrícula abultada para justificar la asignación de horas cátedra y cargos por parte del CPE. Determinaron que hubo 246 horas cátedra semanales de materias singulares que no tenían alumnos pero igualmente eran cobradas por docentes.

ATEN: “Una operación burda y evidente”

El gremio ATEN cuestionó la denuncia por el fraude con las horas cátedras y apuntó contra “Río Negro”. “Con datos dudosos y una operación evidente y burda, el periodista Italo Pisani, concluye cuestiones que aún son parte de una investigación en marcha tanto en el plano del Consejo Provincial de Educación como en la Justicia”, expresaron en un comunicado de prensa.



“Rechazamos enfáticamente aquellas posiciones que desde el desconocimiento total del Sistema Educativo en general y de las Escuelas de arte en particular, intentan siempre instalar la sospecha en la tarea docente”, indicaron.

Finalmente, al año de ser detectadas, el CPE decidió cerrar las horas irregulares de Junín y reasignarlas a otras Escuelas de Música de la provincia.