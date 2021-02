Incendio forestal: funcionario nacional le pidió perdón al intendente de El Bolsón

“Si fui reaccionario en la respuesta, fui malinterpretado pero me hago responsable de las cosas que digo”. El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Sergio Federovisky, se refirió a la polémica que desató al definir como “inoportuno” el pedido del intendente Bruno Pogliano respecto a la necesidad de más recursos para combatir el incendio forestal en El Bolsón.

“La intención es colaborar, no enfrentar ni mucho menos. Si mis palabras fueron malinterpretadas, pido disculpas. La población de El Bolsón es la víctima en este caso”, agregó.

El funcionario nacional precisó que algunos focos están contenidos aunque no controlados. “Control –recalcó- implicaría que la situación no va a crecer y no podemos decir que eso no vaya a ocurrir. Hoy hay muchos focos activos circunscriptos pero activos en situaciones que podrían resultar amenazantes”.

Al ser consultado por los aviones hidrantes que habría comprado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner años atrás, Federovisky señaló: “Mal haría en decir qué pasó con los aviones que no se si compraron. Yo pertenezco a este gobierno. Y este gobierno recibió el Plan Nacional de Manejo del Fuego descuartizado y desfinanciado”.

"No han faltado combatientes ni van a faltar", manifestó Sergio Federovisky.

Recordó que una parte del plan había sido trasladado al Ministerio de Seguridad de Nación; mientras que el resto estaba sin financiamiento activo. “Este gobierno decidió reintegrar la totalidad al Ministerio de Ambiente que nunca debería haberse modificado. A partir de allí, se inició un camino de reconstrucción”, dijo y aclaró que hoy, el gobierno no dispone de medios aéreos propios sino de una dotación de medios alquilados.

En relación a las 7.500 hectáreas afectadas por el fuego, el funcionario insistió en que “deberá someterse a un proceso de restauración y mientras tanto, no puede usarse comercialmente”. “No puedo hacer una evaluación de qué pasará con estas tierras mientras estemos transitando la crisis de fuego. Pero la herramienta legal con que cuenta Argentina será aplicada como corresponde”, aseguró.

En la conferencia de prensa, Federovisky también fue consultado respecto a la preocupación que gira en torno a la ocupación del Mirador del Azul pero solo atinó a decir: “Estoy acá para hablar del tema del fuego. Estamos preocupados por resolver esta crisis. No quiero ser descortés”.

Respecto a la cantidad de brigadistas necesarios para combatir el incendio forestal, consideró que “hacer la cuenta de cuántos hay o no, no tiene sentido ya que siempre que fue necesario, estuvo la cantidad de gente requerida de parte de la provincia y de nación”.

Insistió en que “no han faltado combatientes ni van a faltar. Ni medios aéreos. Todo lo que sea necesario para ayudar a la provincia de Río Negro en esta crisis climática va a estar”.

Federovisky destacó que se transita un momento crítico en materia ambiental ya que la sequía es cada vez más extrema. “Todos los años batimos récord de temperaturas. No podemos desconocer eso. En 2020 Córdoba tuvo la sequía más prolongada de los registros atmosféricos en la provincia. El contexto es tremendamente adverso”, dijo.