Gaido: «yo adhiero a que no se use más barbijo en la vía pública»

El intendente de Neuquén aseguró estar de acuerdo con no usar barbijo en la vía pública. (archivo Yamil Regules)

Las nuevas medidas epidemiológicas anunciadas en conferencia de prensa por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el flamante Jefe de Gabinete, Juan Manzur, no cambian la realidad ya planteada ayer para Neuquén. Es que el intendente, Mariano Gaido, ya había habilitado los boliches y liberado el aforo en los comercios. Sobre la no utilización del barbijo en la vía pública, el jefe comunal de la capital aseguró estar de acuerdo, al contrario del gobernador Omar Gutiérrez que señaló que continuar usando el barbijo es "un acto de solidaridad".

Ayer, desde la Municipalidad de Neuquén anunciaron que se habilitarían los boliches bailables con un aforo del 50%, pero también que se liberaría el aforo en los comercios. Tras los anuncios de Nación que coinciden con los municipales, el intendente capitalino señaló: "me parecen muy bien porque lo habíamos decido nosotros ayer en la ciudad de Neuquén".

Y, en el mismo sentido, aseguró estar "muy contento porque evidentemente ahora el gobierno nacional lleva adelante las mismas medidas que habíamos tomado nosotros con anticipación".

"Rápidamente dimos estas medidas a la ciudadanía para que no exista aforo, para que los comercios puedan seguir trabajando. Neuquén es la capital más joven del país y la que más rápido se ha activado y esto lo demuestra", subrayó Gaido en contacto con los medios en medio de una recorrida por la futura Usina Cultural.

Además, sobre las medidas el intendente de Neuquén indicó que "depende mucho de todos" y subrayó que "hay que estar en estas situaciones monitoreandolas permanentemente, pero hay que se rápidos". En ese sentido, se enorgulleció de su gobierno: "nosotros hemos llevado a aperturas monitoreando la situación mucho más rápido que en otros lugares del país. Realmente me pone muy contento ir por el camino correcto".

"Estas medidas lo único que hacen es activar la economía, las fuentes de trabajo y volver a vivir con una normalidad que la necesitamos para poder transitar con el desarrollo y el crecimiento", destacó sobre las nuevas medidas dispuestas.

Respecto del cese de la obligatoriedad del uso de barbijo al aire libre, Gaido dijo estar de acuerdo, a pesar que reconoció que es "una decisión personal".

"Yo adhiero a que no se use más barbijo en la vía pública y al aire libre, porque hoy las condiciones sanitarias estamos en un 70% de la ciudadanía vacunada y necesitamos llevar adelante actividades deportivas, actividades recreativas, al aire libre me parece que están las condiciones de sanidad correspondientes", confió.