A todo rock: así será la primera noche del Festival Yo Como, el próximo sábado, en Roca

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta a Rock FCP con el espectáculo “Té para cuatro”, el próximo sábado, a las 22, en el Festival “Yo como”, organizado por Diario Río Negro que tendrá lugar en la Bodega Humberto Canale, ubicada en la Chacra Nº186 de Roca.

Sebastián Mozzoni, bajo y voz, uno de los integrantes del Grupo Rock FCP.





La propuesta del concierto tiene como protagonistas a los cuatro “arquitectos” del rock argentino: Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez y Gustavo Cerati.

Será una gran oportunidad de disfrutar de las canciones que cambiaron la historia en un concierto que comparte la magia de cuatro genios, cuyas creaciones perduran a través de los tiempos y sirven de inspiración para gran cantidad de artistas contemporáneos.

Sonarán “Nos siguen pegando”, “Promesas sobre el bidet” y “No llores por mi Argentina” de Charly; “A rodar mi vida” y “Circo beat” de Fito; “Adiós” y “Te llevo para que me lleves” de Cerati y “Rezo por vos” y “El anillo del capitán Beto”, entre muchos otros.

Alfonsina Magariño, una de las cantantes del Grupo Rock FCP.





Rock FCP está integrado por Guillermo Pérez y Ángel Pino, guitarra y voz; Sebastián Mozzoni, bajo y voz y Cristian Vallejos, batería y voz; junto a los cantantes Pablo Aristimuño y Alfonsina Magariño.

La noche siguiente, como cierre del festival, actuará Loli Molina, una de las cantantes argentinas con más proyección en Latinoamérica, con reconocimientos y premios en su trayectoria.

Los sponsors del festival



Este evento tiene como main sponsor al Gobierno de la Provincia del Neuquén. Acompañan: Gobierno de la Provincia de Río Negro, Banco ICBC, Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, Instalaciones Comerciales, Callieri, Grym, Catedral Alta Patagonia, Casablanca Restaurante, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén, Pollolín, Nippon Car, Roca Refrescos Rocagua, Aspa y Sancor Seguros.

Pablo Aristimuño, uno de los cantantes del Grupo Rock FCP, que actuará en el Festival Yo Como 2025.

Arte y gastronomía



Hay historia de la relación del arte y la gastronomía, que cada vez maridan mejor. Es el caso de este festival, que con espectáculos de primer nivel más intervenciones artísticas sorpresivas que ocurrirán desde el mediodía a la medianoche del sábado 29 y domingo 30 de noviembre, aportarán más arte a una constelación de chefs de distintos puntos de la región que compartirán con el público sus saberes con pasión y entusiasmo.

Esta “cumbre” de chefs en Yo Como la protagonizarán Ximena Sáenz, Paco Almeida, Antonella Arboscelli, Roberto Montiel, Mauricio Couly (Neuquén), Juan Izaguirre (Bariloche), Juan Solorza (Catriel), Facundo Milanessi (La Angostura), Aníbal Ramírez (Bariloche), María José Marini (Viedma), Yvonne Pervanas (Chos Malal), Simón Lochbaum (Cipolletti), Dai Chaia, Cinthia Alimentación Consciente, Hernán Di Giácomo (Roca), Carolina Aravena (Zapala), Lili Molina (Las Grutas) y Jorgelina Esper (Zapala), entre otros .