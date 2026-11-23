El aceite de coco ganó popularidad en los últimos años como parte de distintas rutinas de alimentación y bienestar. Una de las tendencias que más curiosidad despierta consiste en tomar una cucharada cada mañana, incluso antes del desayuno, con la intención de aprovechar sus supuestos beneficios para el organismo.

Esta práctica suele recomendarse en redes sociales y espacios vinculados con la alimentación natural. Sus defensores aseguran que puede favorecer la digestión, aportar energía y contribuir al metabolismo. Sin embargo, no todos estos beneficios cuentan con respaldo científico.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association), el aceite de coco contiene una elevada proporción de grasas saturadas, por lo que su consumo habitual requiere moderación.

Para qué sirve tomar una cucharada de aceite de coco por la mañana

El aceite de coco se obtiene de la pulpa del fruto y contiene principalmente grasas, entre ellas ácido láurico.

Entre los beneficios que habitualmente se le atribuyen aparecen:

Aporte de energía: como cualquier grasa alimentaria, proporciona calorías que el organismo puede utilizar como fuente energética.

como cualquier grasa alimentaria, proporciona calorías que el organismo puede utilizar como fuente energética. Sensación de saciedad: las grasas pueden influir en la saciedad, aunque no está demostrado que una cucharada de aceite de coco por la mañana reduzca el apetito de manera sostenida.

las grasas pueden influir en la saciedad, aunque no está demostrado que una cucharada de aceite de coco por la mañana reduzca el apetito de manera sostenida. Apoyo al metabolismo: se suele relacionar con los triglicéridos de cadena media, pero el aceite de coco común no produce necesariamente los mismos efectos que los aceites MCT utilizados en determinadas investigaciones.

se suele relacionar con los triglicéridos de cadena media, pero el aceite de coco común no produce necesariamente los mismos efectos que los aceites MCT utilizados en determinadas investigaciones. Bienestar digestivo: algunas personas lo incorporan con esta finalidad, aunque no existen pruebas clínicas sólidas que avalen tomarlo en ayunas para mejorar la digestión.

Por eso, es importante distinguir entre sus propiedades nutricionales y los efectos que todavía no fueron confirmados por la ciencia.

Qué dicen los especialistas sobre consumir aceite de coco todos los días

La Asociación Estadounidense del Corazón advierte que el aceite de coco es rico en grasas saturadas, cuyo consumo excesivo puede elevar el colesterol LDL, conocido como colesterol malo.

Una revisión científica de 16 ensayos clínicos, publicada en la revista Circulation, encontró que el consumo de aceite de coco aumentó el colesterol LDL en comparación con otros aceites vegetales no tropicales.

Además, los investigadores no observaron beneficios significativos sobre el peso corporal, la glucosa en sangre o los marcadores de inflamación.

Esto significa que tomar aceite de coco todos los días no garantiza una mejora de la salud metabólica ni favorece necesariamente el descenso de peso.

¿Es mejor tomar aceite de coco en ayunas o incorporarlo a las comidas?

No existe evidencia científica suficiente que demuestre que consumir aceite de coco en ayunas aporte beneficios adicionales frente a utilizarlo como ingrediente en las comidas.

Quienes disfrutan de su sabor pueden incorporarlo ocasionalmente a preparaciones dulces, recetas de repostería o platos que requieren una pequeña cantidad de materia grasa.

Sin embargo, para el consumo cotidiano, los especialistas en salud cardiovascular recomiendan priorizar aceites ricos en grasas insaturadas, como el aceite de oliva, girasol o canola.

Quiénes deberían tener precaución antes de consumirlo

Aunque se trata de un producto de origen vegetal, eso no significa que pueda consumirse sin restricciones.

Las personas con colesterol elevado, antecedentes cardiovasculares o indicaciones médicas para limitar las grasas saturadas deberían consultar con un profesional antes de incorporarlo diariamente.

También conviene recordar que una cucharada de aceite de coco aporta aproximadamente 120 calorías, por lo que agregarla a la alimentación habitual incrementa el aporte energético total.

En definitiva, el aceite de coco puede formar parte de una alimentación variada en cantidades moderadas, pero no hay evidencia suficiente para recomendar una cucharada cada mañana como hábito saludable universal.

La clave está en mantener una alimentación equilibrada y evitar atribuir propiedades milagrosas a un solo ingrediente.