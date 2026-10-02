Halle Berry fue denunciada por su exmarido por presunto abuso físico contra su hijo de 12 años

Olivier Martinez acusó a Halle Berry de haber agredido físicamente al hijo que tienen en común y acudió a la Justicia para solicitar una orden de restricción y la custodia exclusiva. La defensa de la actriz rechazó las acusaciones y aseguró que la presentación carece de fundamento.

Halle Berry enfrenta una nueva disputa judicial con su exmarido, el actor francés Olivier Martinez, quien la acusó de presunto abuso físico contra el hijo de 12 años que tienen en común y solicitó ante la Justicia una orden de restricción temporal y la custodia exclusiva del adolescente.

Según informó la revista People, que tuvo acceso a los documentos judiciales presentados por Martinez, el actor sostuvo que Berry le provocó “angustia emocional y mental” a raíz del supuesto maltrato físico contra el menor. Además, ubicó el episodio más reciente el sábado 26 de septiembre y afirmó que no habría sido un hecho aislado.

La grave acusación de Olivier Martinez contra Halle Berry

En su presentación judicial, Martinez afirmó que durante una discusión Berry habría sujetado del cuello al adolescente, entre otras acusaciones sobre lo ocurrido aquella noche.

El actor también sostuvo que habrían existido otros episodios durante los últimos años. Se trata de afirmaciones incluidas en su presentación y que fueron rechazadas por la defensa de la protagonista de Monster’s Ball.

Entre la documentación aportada aparecen además mensajes intercambiados entre los exesposos después del supuesto episodio.

Al día siguiente, Berry habría enviado un mensaje a Martinez en el que manifestaba que se sentía mal por lo ocurrido la noche anterior y expresaba su intención de hablar con su hijo.

Ese intercambio fue incorporado por Martinez para respaldar su planteo, aunque el contenido del mensaje por sí solo no permite establecer qué ocurrió durante la discusión.

Qué resolvió la Justicia

Tras la presentación de Martinez, un juez de Los Ángeles concedió una orden de restricción temporal, mientras continúa el análisis del conflicto familiar.

La medida establece restricciones respecto del contacto entre los involucrados y modifica de manera provisoria las condiciones vinculadas al régimen familiar.

Además, Berry y Martinez deberán atravesar una instancia de mediación confidencial para abordar el conflicto por la custodia.

Se trata de medidas temporales y no de una resolución definitiva sobre las acusaciones.

La respuesta de Halle Berry

Berry no respondió personalmente a las acusaciones, pero su abogada, Marina Beck, rechazó de manera contundente la presentación de Martinez.

La letrada sostuvo que afirmar que la demanda “carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”.

También aseguró que la actriz está acostumbrada a mantener disputas judiciales con su exmarido y remarcó que continuará concentrada en proteger el bienestar de su hijo.

La conflictiva relación entre Halle Berry y Olivier Martinez

Berry y Martinez se casaron en 2013, el mismo año en que nació su hijo. Dos años después anunciaron su separación, aunque el divorcio recién quedó finalizado en 2023.

Desde entonces, ambos protagonizaron diferentes disputas relacionadas con la crianza y el régimen de custodia.

Las nuevas acusaciones abren ahora otro capítulo del conflicto. La denuncia realizada por Martinez deberá continuar siendo evaluada por la Justicia, mientras la defensa de Berry rechaza los hechos que le atribuye su exmarido.