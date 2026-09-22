Berenjenas rellenas: una receta rápida, abundante y llena de sabor

Las berenjenas rellenas son una alternativa práctica para resolver una comida completa con pocos ingredientes. Se pueden preparar con carne picada, verduras y queso, y llevar al horno hasta lograr una cubierta dorada y gratinada.

Ingredientes

2 berenjenas grandes

300 g de carne picada

1 cebolla

1 morrón

1 diente de ajo

1 tomate

100 g de queso cremoso o mozzarella

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta, a gusto

Pimentón, a gusto

Orégano, a gusto

Cómo hacer berenjenas rellenas

1. Preparar las berenjenas

Lavar bien las berenjenas y cortarlas por la mitad a lo largo. Con un cuchillo, realizar cortes en la pulpa sin llegar a la piel y retirar parte del interior con una cuchara, dejando suficiente cantidad para que las mitades mantengan su forma.

Picar la pulpa extraída y reservar.

2. Cocinar el relleno

Calentar una sartén con un poco de aceite y rehogar la cebolla, el morrón y el ajo picados. Cuando estén tiernos, incorporar la carne picada y cocinar hasta que cambie de color.

Agregar el tomate picado y la pulpa de las berenjenas. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Cocinar unos minutos más, hasta que el relleno quede bien integrado y sin exceso de líquido.

3. Rellenar las berenjenas

Colocar las mitades de berenjena en una fuente para horno y distribuir el relleno en cada una.

Cubrir con queso cremoso o mozzarella.

4. Llevar al horno

Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que la berenjena esté tierna y el queso se haya derretido y dorado.

Servir calientes.

Una receta que admite distintas versiones

El relleno puede adaptarse según los ingredientes disponibles. Para una opción sin carne, se puede reemplazar la carne picada por más verduras, lentejas o arroz. También se pueden sumar zanahoria, choclo, zucchini o distintos tipos de queso.