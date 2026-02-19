Budín de verduras sin harina: la receta viral de 5 ingredientes para una cena rápida y proteica

Cuando el tiempo apremia y buscás una opción saludable, el budín de verduras sin harina es la solución definitiva. Esta receta, que se volvió viral en TikTok de la mano de la creadora Sol Cittadini, destaca por su increíble simpleza y su alto valor nutricional. Es el plato ideal para «salvar la heladera», ya que permite aprovechar las verduras que tengas a mano, logrando un resultado húmedo, liviano y con un corazón de queso fundido irresistible.

Ingredientes: lo que necesitás para este budín «salvador»

Solo cinco ingredientes básicos separan tu heladera de un plato de nivel profesional:

Verduras base: 2 zanahorias, 1 cebolla y 2 zapallitos (o calabacines).

Proteína: 3 huevos grandes.

Cremosidad: Queso fresco descremado (cantidad a gusto).

Extras: Sal, pimienta, pimentón o tus hierbas secas favoritas.

Paso a paso: cómo lograr la textura perfecta

Preparación de las verduras: Pelá las zanahorias y cortalas en cubitos o rodajas finas. Picá la cebolla pequeña y cortá los zapallitos en trozos uniformes.

El salteado (secreto de sabor): Calentá una sartén con un mínimo de aceite y salteá todas las verduras hasta que estén tiernos y apenas dorados. Este paso es fundamental para que el budín no suelte agua en el horno.

La mezcla: Llevá las verduras a un bol y dejalos entibiar un poco. Agregá los huevos batidos, los condimentos y el queso fresco en cubos. Mezclá bien para que el huevo envuelva cada ingrediente.

El truco de la base: En un molde para budín (de unos 20-24 cm para que quede alto), colocá unas fetas de queso en el fondo antes de volcar la mezcla. Esto creará una costra de queso crocante y deliciosa al desmoldar.

Cocción express: Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos. Estará listo cuando la superficie esté firme al tacto y dorada.

Servicio: Podés disfrutarlo caliente para sentir el queso fundido o frío, lo que lo convierte en un snack proteico ideal para llevar a la oficina.

¿Por qué este budín es la opción ideal para el verano?

A diferencia de las tartas tradicionales, este budín prescinde totalmente de las harinas, lo que reduce drásticamente las calorías y evita la sensación de pesadez. Al utilizar verduras como el zapallito y la zanahoria, obtenemos una gran hidratación y vitaminas, mientras que el huevo aporta la saciedad necesaria para un almuerzo o cena completa. Es versátil, económico y se adapta a lo que dicta tu heladera.