A casi dos años de despedirse del circuito profesional, Diego “Peque” Schwartzman apuesta por una nueva faceta empresarial lejos de las canchas de tenis. El exdeportista se prepara para inaugurar una cafetería junto a sus hermanos, Matías y Nati, en uno de los barrios más concurridos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó La 100, la encargada de adelantar algunos detalles del emprendimiento fue Eugenia De Martino, esposa del extenista, quien compartió en sus redes sociales imágenes del equipo que trabaja en los preparativos para la apertura.

Cómo es Entre Tres Café, el nuevo negocio del Peque Schwartzman

El proyecto gastronómico lleva el nombre de Entre Tres Café y estará ubicado en Honduras 4944, en el barrio porteño de Palermo.

En las primeras imágenes que trascendieron del establecimiento se puede apreciar una estética contemporánea, con paredes claras, mobiliario de madera y detalles en azul.

Sin embargo, uno de los elementos más originales del emprendimiento tiene una historia familiar: Bob, la mascota del extenista y su esposa, se convirtió en la imagen de la cafetería.

Su figura aparece representada en un cartel luminoso que forma parte de la decoración del local. El propio Schwartzman adelantó que su mascota también tendrá una presencia frecuente en el establecimiento.

Si bien todavía no se anunció la fecha exacta de inauguración, la familia anticipó que la apertura será próximamente.

La nueva vida del Peque Schwartzman después de su retiro

Diego Schwartzman se despidió del tenis profesional en febrero de 2025, durante el Argentina Open, frente al público argentino.

A lo largo de su carrera conquistó cuatro títulos ATP, llegó a las semifinales de Roland Garros y alcanzó el octavo puesto del ranking mundial en 2020.

Desde su retiro, el extenista comenzó a explorar distintos desafíos profesionales. Además de mantener su vínculo con el deporte a través de Tennis Australia, incursionó en la radio como integrante de Perros de la Calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

Ahora, el Peque suma la gastronomía a sus proyectos profesionales, con una propuesta que combina los negocios, el diseño y la posibilidad de compartir una nueva experiencia junto a sus hermanos.