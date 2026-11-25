Lejos de los protocolos y las grandes ceremonias de la realeza española, el rey emérito Juan Carlos I volvió a convertirse en noticia por una particular iniciativa: la venta de varios de sus trajes confeccionados a medida.

Según informaron Europa Press y Vanity Fair, el padre de Felipe VI donó parte de su guardarropa personal a la 55ª edición del Rastrillo de Nuevo Futuro, un tradicional mercado solidario que se desarrolló entre el 19 y el 22 de noviembre en Madrid.

Cuánto costaban los trajes del rey Juan Carlos

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la sencilla presentación de las prendas. Lejos de una exclusiva boutique o una subasta de lujo, los trajes fueron exhibidos en un perchero metálico, acompañados por un cartel escrito a mano.

Los precios oscilaban entre los 70 y los 100 euros, valores que despertaron el interés de los visitantes, especialmente por tratarse de piezas de sastrería confeccionadas a medida.

La iniciativa también tuvo repercusión en medios internacionales, particularmente en Alemania y Austria, donde destacaron la posibilidad de adquirir prendas que pertenecieron al guardarropa real.

Según informó Infobae, todos los trajes donados por el monarca se agotaron durante el evento.

Por qué el rey Juan Carlos decidió desprenderse de sus trajes

La decisión del padre de Felipe VI no responde a una necesidad económica, sino que forma parte de una tradición solidaria vinculada con su hermana, la infanta Pilar de Borbón, fallecida en enero de 2020.

Actualmente, su sobrina Simoneta Gómez-Acebo continúa al frente del mercado benéfico y mantiene el compromiso familiar con la iniciativa.

Desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020, el rey emérito continúa enviando prendas y accesorios de su armario para colaborar con la recaudación de fondos.

En ediciones anteriores también donó corbatas, bufandas, pantalones y otras piezas de su vestuario personal.

Una tradición solidaria que reúne a la familia real española

La última edición del Rastrillo de Nuevo Futuro se desarrolló en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid, y contó con el respaldo de distintos integrantes de la familia real.

La reina Sofía y la infanta Elena participaron de la inauguración, mientras que Victoria Federica también recorrió los puestos durante el fin de semana.

Los fondos obtenidos mediante la venta de ropa, accesorios, antigüedades y objetos de decoración están destinados a los programas de protección y acompañamiento de la infancia y la juventud.

De esta manera, las exclusivas prendas del guardarropa de Juan Carlos I encontraron nuevos propietarios, al tiempo que contribuyeron a mantener viva una tradición familiar de carácter solidario.