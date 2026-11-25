Diego Santilli, se presentará en el Senado este miércoles 25 de noviembre para presentar su primer informe de gestión. Será su debut parlamentario desde que asumió el cargo como jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni, y se encargará de responder más de 1.200 preguntas unificadas de los distintos bloques.

Diego Santilli: hora de su exposición y los temas que abordará

El funcionario tiene previsto iniciar su exposición a las 15.00. En la Cámara alta hará una defensa de la política económica del Gobierno, pero también con el reconocimiento de que la recuperación de la actividad no alcanza de la misma manera a todos los sectores.

Santilli presentará el informe en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración.

La presentación tendrá como principal eje los resultados económicos de la gestión de Javier Milei, pero también incluirá respuestas sobre políticas sociales, discapacidad, investigaciones judiciales y política exterior.

En el apartado económico, Santilli defenderá los resultados del programa oficial y destacará que la inflación se encuentra en sus niveles más bajos desde 2018. El informe anticipa para 2027 un índice del 18%, un dólar a $1.847,60 y un crecimiento del 4%, aunque reconoce un desempeño dispar entre sectores -con caídas en la industria manufacturera frente al avance de la minería- y aborda la revisión del acuerdo con el FMI, la evolución del consumo y el riesgo país.

Al mismo tiempo, profundizará en la situación laboral. Si bien subrayará la creación de puestos privados en el segundo trimestre, planteará la necesidad de avanzar con una reforma en el área y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para revertir el estancamiento del empleo asalariado registrado. En paralelo, responderá consultas de la oposición sobre las auditorías de pensiones no contributivas, deudas con prestadores y la partida prevista para discapacidad ($4,1 billones), además de inquietudes vinculadas a jubilaciones, la Prestación Alimentar y los fondos para universidades nacionales.

En materia de energía, infraestructura y provincias, detallará el esquema de concesiones e inversión privada que reemplazará parte de la obra pública directa, la liquidación de programas habitacionales (como Procrear), las proyecciones de coparticipación, el régimen de subsidios focalizados, la Zona Fría y las deudas de CAMMESA.

Asimismo, se prevé que el jefe de Gabinete ratifique el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y detalle las presentaciones realizadas contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en el proyecto Sea Lion.

La exposición del funcionario funcionará como una instancia clave de negociación política antes de que el Congreso trate esta semana la reforma electoral -que incluye la suspensión de las PASO para 2027-, iniciativas contra la ludopatía y una modificación integral del Código Penal.