Cómo hacer budín de Fernet: una receta para los verdaderos apasionados de la bebida

El fernet es un clásico que atraviesa generaciones en Argentina, pero en esta oportunidad no llega en vaso ni mezclado con cola, sino convertido en protagonista de una receta que se volvió furor: el budín de fernet, una preparación húmeda, esponjosa y con un aroma irresistible para quienes llevan esta bebida casi como un sello personal.

La receta, que ya circula en redes y conquista cocinas de todo el país, sorprende por su intensidad chocolatada y ese toque herbal único que aporta el inconfundible elíxir. Muchos usuarios aseguran que “probás un pedacito y querés comerte todo el budín”, y que es ideal para acompañar el mate, el café o incluso como postre distinto para compartir.

Receta de budín de Fernet: paso a paso

Ingredientes

2 huevos

1 taza de azúcar

4 tapitas de fernet (o al gusto)

½ taza de aceite

1 taza de harina leudante

3 cucharadas de cacao amargo

Paso a paso: budín húmedo, chocolatoso y con aroma a fernet

1. Mezclar los ingredientes húmedos

En un bowl colocar los huevos, el azúcar y las cuatro tapitas de fernet. Batir bien hasta integrar. Sumar el aceite y seguir mezclando.

2. Incorporar los ingredientes secos

Agregar la harina leudante y el cacao amargo tamizados. Integrar con espátula hasta obtener una mezcla homogénea, espesa y bien chocolatoso—esa que dan ganas de probar a cucharadas.

3. Llevar al molde

Volcar la preparación en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado.

4. Hornear

Cocinar en horno medio (aprox. 180°C) durante 40 a 45 minutos. El budín estará listo cuando al pinchar con un palito salga apenas húmedo.

5. Dejar enfriar y disfrutar

Una vez fuera del horno, dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Su interior queda húmedo, esponjoso y con ese perfume característico que enamora a los fanáticos del fernet.

Una receta distinta que ya es tendencia

El budín de fernet combina lo mejor del chocolate con el toque amargo y aromático de la bebida más icónica del país. Fácil, original y rendidor, se convirtió en una propuesta ideal para innovar en la merienda y sorprender a cualquier amante del fernet.