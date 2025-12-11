Cómo hacer budín navideño saludable sin TACC: receta fácil, de pocos ingredientes y lista en poco tiempo
Una receta fácil, rápida y sin TACC para preparar un budín navideño saludable, ideal para quienes buscan una opción liviana y apta para celíacos, sin perder el sabor típico de las fiestas.
El budín navideño es un clásico de las fiestas, pero muchas veces sus versiones tradicionales incluyen harinas refinadas, grandes cantidades de azúcar o ingredientes con gluten. Para quienes necesitan cuidar la digestión o seguir una alimentación más saludable, esta receta ofrece una alternativa nutritiva, sin TACC y mucho más liviana, perfecta para disfrutar sin culpas.
Cómo hacer budín navideño saludable sin TACC: receta para el paso a paso
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 taza de harina de almendras (o harina de avena certificada sin TACC)
- ½ taza de azúcar mascabo, miel o edulcorante granulado apto
- ½ taza de frutos secos picados (nueces, almendras, castañas)
- ½ taza de frutas deshidratadas sin azúcar (pasas, cranberries, dátiles picados)
- 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja
- 2 cucharadas de aceite (de coco o girasol)
- ¼ taza de leche vegetal o común
Preparación
- Batir los ingredientes húmedos:
En un bowl mezclá los huevos, el edulcorante elegido, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja.
- Agregar los secos:
Sumá la harina sin TACC y el polvo para hornear. Mezclá hasta integrar. Agregá la leche para lograr una mezcla cremosa y homogénea.
- Incorporar frutos secos y deshidratados:
Añadilos con movimientos envolventes para que se distribuyan bien.
- Hornear:
Verté la mezcla en un molde de budín aceitado o con papel manteca.
Cociná a 180°C durante 30–35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar y servir:
Una vez tibio, desmoldá y disfrutá. Podés decorarlo con un poco de frutos secos por encima o un glaseado saludable de yogurt.
Tips para mejorarlo
- Para una versión más húmeda, agregá 1 banana pisada.
- Para un toque gourmet, sumá pedacitos de chocolate amargo sin TACC.
- Para perfumarlo, podés sumar canela, jengibre o cardamomo.
