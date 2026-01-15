Cómo hacer croquetas de papa y queso: la receta simple que te deja como un verdadero chef 

Hay recetas que funcionan porque combinan ingredientes cotidianos con una preparación fácil y un resultado que parece más elaborado de lo que realmente es. Las tortillas de papa y queso entran perfecto en esa categoría: son económicas, rendidoras y salen con pocos pasos.

La base es parecida a la milanesa de papa, pero con un plus: el queso le suma sabor, mejora la textura y deja un interior más cremoso. Además, estas croquetas se pueden hacer en sartén o al horno, y acompañar con ensalada, arroz o lo que haya a mano.

Una receta ideal para resolver una comida sin carne, para variar el menú y para sumar algo distinto sin complicarse.

Cómo hacer croquetas de papa y queso: la receta paso a paso con los ingredientes

Ingredientes

1 kg de papas

1 huevo

3 cucharadas de queso rallado (o queso en cubitos)

2 cucharadas de harina (opcional)

Sal y pimienta

Perejil (opcional)

Aceite

Cómo prepararlas

Hervir las papas con cáscara, pelarlas y hacer un puré bien seco.

Dejar enfriar unos minutos y mezclar con el huevo, el queso, sal, pimienta y perejil.

Formar medallones con las manos (si la mezcla está blanda, sumar un poco de harina).

Dorarlos en sartén con aceite de ambos lados, o llevarlos al horno hasta que queden bien firmes y dorados.

El secreto para que queden bien armadas es usar el puré frío y seco. Si está caliente o húmedo, la mezcla se vuelve blanda y cuesta darle forma.