Cómo hacer croquetas de papa y queso: la receta simple que te deja como un verdadero chef 

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, quedan doradas por fuera y bien cremosas por dentro, ideales para variar el menú sin complicarse. 

Croquetas de papa y queso.

Hay recetas que funcionan porque combinan ingredientes cotidianos con una preparación fácil y un resultado que parece más elaborado de lo que realmente es. Las tortillas de papa y queso entran perfecto en esa categoría: son económicas, rendidoras y salen con pocos pasos. 

La base es parecida a la milanesa de papa, pero con un plus: el queso le suma sabor, mejora la textura y deja un interior más cremoso. Además, estas croquetas se pueden hacer en sartén o al horno, y acompañar con ensalada, arroz o lo que haya a mano. 

Una receta ideal para resolver una comida sin carne, para variar el menú y para sumar algo distinto sin complicarse. 

Cómo hacer croquetas de papa y queso: la receta paso a paso con los ingredientes

Ingredientes 

  • 1 kg de papas 
  • 1 huevo 
  • 3 cucharadas de queso rallado (o queso en cubitos) 
  • 2 cucharadas de harina (opcional) 
  • Sal y pimienta 
  • Perejil (opcional) 
  • Aceite 

Cómo prepararlas 

  • Hervir las papas con cáscara, pelarlas y hacer un puré bien seco. 
  • Dejar enfriar unos minutos y mezclar con el huevo, el queso, sal, pimienta y perejil. 
  • Formar medallones con las manos (si la mezcla está blanda, sumar un poco de harina). 
  • Dorarlos en sartén con aceite de ambos lados, o llevarlos al horno hasta que queden bien firmes y dorados. 

El secreto para que queden bien armadas es usar el puré frío y seco. Si está caliente o húmedo, la mezcla se vuelve blanda y cuesta darle forma. 


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Recetas

