Cómo hacer helado casero de sambayón: la receta paso a paso para que quede igual al de tu heladería favorita 

El sambayón es uno de los sabores más clásicos y elegidos en las heladerías argentinas. Su textura cremosa, su aroma dulce y ese sabor característico que combina yemas, azúcar y vino Marsala lo convierten en un infaltable. Pero lo que muchos desconocen es que puede prepararse en casa con pocos ingredientes y lograr un resultado sorprendentemente similar al que compramos en la heladería.

A continuación, el paso a paso definitivo para obtener un helado casero de sambayón suave, sabroso y con la crema aireada perfecta.

Receta de helado de sambayón: paso a paso

Ingredientes (para 1 litro de helado)

6 yemas

150 g de azúcar

150 ml de vino Marsala (o vino dulce tipo Oporto)

400 ml de crema de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso: helado de sambayón casero, cremoso y artesanal

1. Preparar la base de sambayón

En un bowl resistente al calor mezclar las yemas con el azúcar. Llevar a baño María, batiendo constantemente. Cuando la mezcla empiece a espesar, incorporar el vino Marsala en forma de hilo.

Seguir batiendo unos minutos hasta obtener una crema densa y aireada. Este es el corazón del sabor, así que es clave no dejar de batir para que no se corten las yemas.

Retirar del fuego y dejar enfriar por completo.

2. Batir la crema

Aparte, batir la crema de leche hasta que tome cuerpo (no debe quedar chantilly firme, sino una consistencia semimontada).

3. Integrar

Una vez que el sambayón esté frío, mezclarlo con la crema batida realizando movimientos envolventes para mantener el aire y lograr ese efecto heladería que todos buscamos.

4. Llevar al freezer

Colocar la mezcla en un recipiente apto para congelar. Tapar y llevar al freezer.

5. Mezclar durante el congelado

Para evitar cristales y obtener la textura cremosa clásica, retirar del freezer cada 45 minutos y mezclar enérgicamente con batidor o espátula. Repetir este proceso 3 o 4 veces.

6. Congelar completamente

Luego dejar reposar al menos 6 horas más en el freezer antes de servir.

Un sabor clásico que podés hacer en casa

El sambayón casero permite ajustar la intensidad del vino, el dulzor y la textura a gusto personal. Con pocos ingredientes y un poco de paciencia, es posible lograr un helado cremoso, intenso y artesanal que no tiene nada que envidiarle al de la heladería.

Ideal para acompañar con nueces, chocolate rallado o como base de postres, esta versión casera rescata el espíritu de uno de los sabores más tradicionales y queridos por los argentinos. ¡Una receta perfecta para sorprender en cualquier mesa!