Cómo hacer tarta de manzana en sartén: rápida, sencilla y con inspiración en la cocina italiana
Esta tarta de manzana en sartén es la prueba de que no hace falta un horno para lograr un postre.
La cocina italiana es reconocida por transformar ingredientes simples en platos memorables. Entre esas preparaciones caseras y reconfortantes aparece una versión express que gana cada vez más fanáticos: la tarta de manzana en sartén, una receta rápida, aromática y perfecta para resolver un postre en pocos minutos sin encender el horno.
Ideal para acompañar un café, una merienda familiar o una mesa dulce improvisada, esta tarta sorprende por su textura tierna, su perfume a manteca y canela, y por necesitar apenas una sartén antiadherente y una mezcla básica que todos tienen en casa.
Receta para tarta de manzana en sartén: rápida y deliciosa
Ingredientes (para 4–6 porciones)
- 2 manzanas verdes o rojas
- 2 huevos
- 4 cucharadas de azúcar (puede ser mascabo)
- 4 cucharadas de harina común o sin TACC
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 30 g de manteca
- 1 pizca de canela
- Ralladura de limón (opcional)
Paso a paso: lista en menos de 20 minutos
1. Preparar las manzanas
Pelar las manzanas y cortarlas en rodajas finas. Reservar.
2. Derretir la manteca
En una sartén antiadherente, derretir la manteca a fuego bajo. Agregar 1 cucharada de azúcar y una pizca de canela. Colocar las rodajas de manzana formando un “abanico” o una capa pareja. Cocinar 3 minutos para que se caramelicen ligeramente.
3. Preparar la mezcla
En un bowl, batir los huevos con el azúcar restante hasta que espumen. Agregar la vainilla, la ralladura de limón y luego la harina con el polvo para hornear. Mezclar hasta obtener una preparación lisa.
4. Volcar sobre las manzanas
Verter la mezcla sobre las manzanas en la sartén, distribuyéndola bien con una espátula para cubrir toda la superficie.
5. Cocinar tapada
Tapar la sartén y cocinar a fuego mínimo durante 10–12 minutos. La tapa es clave para crear un “efecto horno” y lograr que la tarta levante y quede esponjosa.
6. Dar vuelta (opcional)
Si querés un dorado parejo, podés dar vuelta la tarta como si fuera una tortilla y cocinar 2 minutos más. Si no, podés servirla tal cual, con las manzanas caramelizadas arriba.
Un postre italiano con alma casera
Esta tarta recuerda a las preparaciones de las nonnas italianas: pocos ingredientes, cocción sencilla y sabor intenso. Lo mejor es que se puede personalizar con pasas, nueces, miel o incluso reemplazar parte de la harina por almendra molida para una versión más húmeda.
Rápida, accesible y con el perfume irresistible de la cocina hogareña, esta tarta de manzana en sartén es la prueba de que no hace falta un horno para lograr un postre memorable. Ideal para fines de semana, antojos nocturnos o una sobremesa improvisada.
