«Plan catastrófico»: el mensaje de Leonardo DiCaprio en defensa de una rana endémica de Argentina y Chile

El actor y activista ambiental Leonardo DiCaprio se expresó en defensa de la rana del Pehuenche (Alsodes pehuenche), catalogada en peligro crítico de extinción, en el marco del avance del proyecto de interconexión eléctrica entre Argentina y Chile «Los Cóndores-Río Diamante» de Enel Generación Chile S.A.

La estrella de Hollywood opinó que el proyecto afectará la supervivencia del anfibio endémico. Advirtió en su cuenta de Instagram que “quedan menos de 1.000 ranas de pecho espinoso de Pehuenche en estado salvaje” y que “el gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”.

El mensaje de Leonardo DiCaprio sobre una rana endémica de Chile y Argentina

En medio de la controversia, se suspendió la sesión de la Comisión de Evaluación que había sido convocada para el pasado lunes en Chile, la cual iba a abordar el Estudio de Impacto Ambiental.

El actor aseguró que esa iniciativa «llevaría al borde de la extinción» a la especie y aclaró que el pedido no es para que se detenga el proyecto de transmisión, sino para «que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico de extinción«.

En qué consiste el proyecto que cuestionó Leonardo DiCaprio

El proyecto contempla la construcción y operación de una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV en el sector Los Cóndores y una línea de transmisión de 500 kV de aproximadamente 26,7 kilómetros de extensión en territorio chileno, hasta la frontera con Argentina en Mendoza.

La iniciativa contempla más de 70 torres para el tendido eléctrico y se emplaza en la comuna de San Clemente, en la Región del Maule. Según el expediente, la superficie total asociada al proyecto alcanza las 269,73 hectáreas, lo que incluye senderos y miradores.

El proyecto de DiCaprio para salvar 100 especies

Recientemente, DiCaprio junto a Jeff Bezos, fundador de Amazon, lanzaron una iniciativa sin precedentes en la conservación de la naturaleza.

«Phoenix Species Project» busca proteger a 100 de las especies más amenazadas del planeta, de diversos hábitats y ecosistemas, con un fondo de 200 millones de dólares.

«La rana del Pehuenche evolucionó para sobrevivir en arroyos fríos de montaña y praderas alpinas. Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema vital para la biodiversidad, los recursos hídricos y la resiliencia climática», finalizó el actor.

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