Encontraron al psicólogo de la Patagonia que buscaban en Colombia tras el terremoto: «Está muy bien»

Encontraron con vida al psicólogo de la Patagonia buscado en Colombia tras el terremoto

Tras el terremoto registrado en Colombia, en Argentina se activó una búsqueda desesperada para dar con el paradero de Gonzalo Galván, un psicólogo oriundo de la Patagonia que se encontraba en territorio colombiano al momento del sismo.

El pedido fue lanzado por su familia que temía que fuera una víctima más del trágico suceso, pero en las últimas horas se reveló una buena noticia: el joven fue hallado con vida.

Encontraron con vida al psicólogo argentino que buscaban en Colombia

La madre de Galván, María Victoria Patrignani, fue quien confirmó que se encuentra en buen estado de salud y agregó que, afortunadamente, no se encontraba en la zona de mayor catástrofe.

La búsqueda del psicólogo se viralizó en las últimas horas en redes sociales, en el comunicado se aclaraba que era oriundo de Santa Cruz pero desde hace un tiempo, residía en Colombia y tras la catástrofe, no podían contactarlo

Transcurridas varias horas del sismo fatal que dejó más de 200 muertos, la madre del argentino confirmó que «está muy bien» y en diálogo con el medio La Opinión Austral, explicó: “No está en la zona del terremoto, vive más al norte”.

Encontraron con vida a otros dos argentinos que estaban desaparecidos en Colombia

Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54, también estaban desaparecidos en Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4. El martes se supo que ambos fueron localizados con vida.

Cáceres se encontraba en la localidad de Dosquebradas, cerca de Pereira, y llevaba varias horas sin dar señales de vida luego del sismo que sacudió al país. Su hija, Carla Cáceres, había reportado su desaparición ante la incertidumbre por su estado.

La noticia llegó alrededor de las 14:30 y puso fin a la búsqueda que habían iniciado sus familiares con la colaboración de medios y autoridades de la Cancillería argentina.

El hallazgo se produjo cuando una mujer que vive en el mismo sector donde se encontraba Cáceres salió a buscar señal telefónica y recibió varios mensajes, entre ellos una fotografía del argentino con un pedido de ayuda.

Al observar la imagen, la mujer reconoció inmediatamente a Cáceres. La mujer le facilitó su teléfono y de esa manera Carla pudo establecer comunicación con su padre.

Carlos Ricchetti, por su parte, vive en Pereira y su familia estaba desesperada por saber de él. Roxana, su hermana, confirmó que minutos antes de las 18 de este martes se pudo comunicar con él.

“Desde el domingo a la noche que yo no sabía nada y el lunes cuando quise comunicarme ya no tuve más señal. Lo reporté y en un momento que pudieron me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y que estaban bien”, contó en TN.