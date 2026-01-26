Cómo hacer pan de pizza crocante con jamón crudo, queso azul y peras
Una receta fácil de resolver, además es ideal para compartir con quien quieras. La sugerencia es de @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 000: 1 kg
agua: 700 ml
levadura seca: 10 gr
sal: 20 gr
aceite de oliva: 30 ml
PARA LA CUBIERTA: --
jamón crudo: 150 gr
queso azul: 150 gr
peras: 2
rúcula: 1 atado
sal y pimienta: al gusto
Preparación
Comenzamos hidratando la harina con toda el agua mezclada con sal, levadura seca y aceite de oliva. Mezclar y luego empezar a plegar al medio, va a está muy húmeda, pero NO le agreguen harina, solo se mojan las manos y va a salir bien.
Cada vez que hacen los pliegues descansar la masa tapada 20 minutos. Repetir esta operación 3 veces. Cortar la cebolla, las peras y el queso.
Precalentar el horno a 180° C mientras estiramos la masa con aceite, para luego colocarla sobre una asadera con papel manteca o directo en la pizzera.
Esparcir los ingredientes de la cubierta y cocinar unos 15 minutos, haciendo buen piso en la base del horno caliente. Una ver dorada retirar. Colocar el jamón crudo y la rúcula junto a una buen hilo de aceite de oliva y disfrutar.
