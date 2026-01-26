SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Cómo hacer pan de pizza crocante con jamón crudo, queso azul y peras

Una receta fácil de resolver, además es ideal para compartir con quien quieras. La sugerencia es de @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

harina 000: 1 kg

agua: 700 ml

levadura seca: 10 gr

sal: 20 gr

aceite de oliva: 30 ml

PARA LA CUBIERTA: --

jamón crudo: 150 gr

queso azul: 150 gr

peras: 2

rúcula: 1 atado

sal y pimienta: al gusto

Preparación

Comenzamos hidratando la harina con toda el agua mezclada con sal, levadura seca y aceite de oliva. Mezclar y luego empezar a plegar al medio, va a está muy húmeda, pero NO le agreguen harina, solo se mojan las manos y va a salir bien.

Cada vez que hacen los pliegues descansar la masa tapada 20 minutos. Repetir esta operación 3 veces. Cortar la cebolla, las peras y el queso.

Precalentar el horno a 180° C mientras estiramos la masa con aceite, para luego colocarla sobre una asadera con papel manteca o directo en la pizzera.

Esparcir los ingredientes de la cubierta y cocinar unos 15 minutos, haciendo buen piso en la base del horno caliente. Una ver dorada retirar. Colocar el jamón crudo y la rúcula junto a una buen hilo de aceite de oliva y disfrutar.


Preparación

