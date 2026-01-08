SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Cómo hacer tarta de manzana con hojaldre: la receta de Paulina Cocina ideal para la merienda 

Esta es una preparación tremenda que se puede hacer de manera fácil y rápidaEl paso a paso para que te quede espectacular. 

Redacción

Por Redacción

Tarta de manzana con hojaldre.

Tarta de manzana con hojaldre.

Llega la hora de la merienda y dan ganas de comer algo rico. En estos casos, una de las grandes opciones es la tarta de manzana y existe una versión con hojaldre que eleva el postre mucho más. Descubrí cómo hacerla paso a paso de manera fácil y relativamente rápida.  

Receta de tarta de manzana con hojaldre: cómo hacerla paso a paso 

La influencer culinaria Paulina Cocina compartió su receta para hacer la clásica tarta de manzana con base de hojaldre. Se trata de una opción dulce y crujiente, muy rica e ideal para llevar a una reunión familiar o con amigos. La combinación de los sabores y las texturas lo vuelven un postre elegante, pero apreciado por su simplicidad y facilidad de preparación. 

Ingredientes (para una tarta de 8 porciones) 

  • 1 lámina de masa de hojaldre (puede ser comprada o casera) 
  • 4-5 manzanas, peladas y cortadas en rodajas finas 
  • 1/2 taza de azúcar 
  • 1 cucharadita de canela 
  • 2 cucharadas de mermelada de albaricoque 
  • Harina (para espolvorear) 

Preparación paso a paso 

  • Precalentar el horno a 200°C. Estirar la lámina de hojaldre en una superficie enharinada para darle la forma de la bandeja para horno. 
  • Por otro lado, en un bol mezclar las rodajas de manzana con azúcar y canela. Colocarlas sobre la masa de hojaldre dejando un borde de aproximadamente 2 cm alrededor. 
  • Doblar los bordes de la masa sobre el relleno. 
  • Transferir a una bandeja para horno y hornear 25-30 minutos a 200°C. 
  • Por último, calentar la mermelada de albaricoque en el microondas y pincelar sobre las manzanas. 

Temas

Cómo hacer

Manzana

Paulina Cocina

Recetas

Tarta

Llega la hora de la merienda y dan ganas de comer algo rico. En estos casos, una de las grandes opciones es la tarta de manzana y existe una versión con hojaldre que eleva el postre mucho más. Descubrí cómo hacerla paso a paso de manera fácil y relativamente rápida.  

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios