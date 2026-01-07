Cómo hacer cupcakes de pistacho: la receta simple para obtener este clásico adaptado 

Los cupcakes se convirtieron en una de las opciones de pastelería más elegidas por su practicidad y versatilidad, tanto a la hora de prepararlos como de servirlos. En especial las versiones más actuales, como los cupcakes de pistacho y chocolate blanco, que reflejan una adaptación a los gustos de estos tiempos.

Este tipo de sabor aporta un equilibrio entre lo suave y lo intenso, ideal para sorprender sin recurrir a recetas demasiado complejas. Al tratarse de porciones individuales, no requieren cortes ni armado posterior, lo que simplifica mucho el trabajo en la cocina. Además, se pueden hacer con anticipación y conservar sin perder textura ni sabor, algo clave tanto para reuniones informales como para eventos más planificados.

En cuanto a ingredientes y pasos, suelen ser recetas simples, aptas incluso para quienes no tienen mucha experiencia en repostería. Por otro lado, su formato los vuelve sumamente prácticos para servir y comer en cualquier contexto. Son ideales para acompañar unos mates entre amigos, ya que se pueden tomar con la mano sin ensuciar, pero también funcionan a la perfección en celebraciones más sofisticadas, como cumpleaños, mesas dulces o eventos corporativos.

Receta de cupcakes de chocolate blanco y pistacho

Ingredientes para la masa

120 g de manteca a temperatura ambiente.

180 g de azúcar.

2 huevos.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

200 g de harina 0000.

1 cucharadita de polvo de hornear.

100 g de chocolate blanco picado.

120 ml de leche.

80 g de pistachos pelados y picados.

1 pizca de sal.

Ingredientes para el frosting

200 g de queso crema.

80 g de manteca blanda.

120 g de azúcar impalpable.

50 g de chocolate blanco derretido.

Pistachos picados para decorar.

Paso a paso del cupcake

Precalentar el horno a 180 °C y colocar pirotines en un molde para cupcakes.

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada.

Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación, y sumar la vainilla.

Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporarla a la mezcla alternando con la leche, integrando suavemente.

Agregar el chocolate blanco picado y los pistachos, mezclando apenas para distribuirlos.

Rellenar los pirotines hasta ¾ de su capacidad.

Hornear durante 18 a 22 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar por completo.

Paso a paso del frosting

Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta que esté cremosa.

Agregar el queso crema y el chocolate blanco derretido (frío) y batir hasta obtener una crema firme y lisa.

Colocar el frosting en una manga y decorar los cupcakes.