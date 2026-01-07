Cómo hacer cupcakes de pistacho: la receta simple para obtener este clásico adaptado
Este tipo de platos son perfectos para aquellos que son fans de lo dulce. Se trata de una versión con un toque moderno de los típicos cupcakes que suelñen ser de vainilla o dulce de leche.
Los cupcakes se convirtieron en una de las opciones de pastelería más elegidas por su practicidad y versatilidad, tanto a la hora de prepararlos como de servirlos. En especial las versiones más actuales, como los cupcakes de pistacho y chocolate blanco, que reflejan una adaptación a los gustos de estos tiempos.
Este tipo de sabor aporta un equilibrio entre lo suave y lo intenso, ideal para sorprender sin recurrir a recetas demasiado complejas. Al tratarse de porciones individuales, no requieren cortes ni armado posterior, lo que simplifica mucho el trabajo en la cocina. Además, se pueden hacer con anticipación y conservar sin perder textura ni sabor, algo clave tanto para reuniones informales como para eventos más planificados.
En cuanto a ingredientes y pasos, suelen ser recetas simples, aptas incluso para quienes no tienen mucha experiencia en repostería. Por otro lado, su formato los vuelve sumamente prácticos para servir y comer en cualquier contexto. Son ideales para acompañar unos mates entre amigos, ya que se pueden tomar con la mano sin ensuciar, pero también funcionan a la perfección en celebraciones más sofisticadas, como cumpleaños, mesas dulces o eventos corporativos.
Cómo hacer un mousse de limón en 10 minutos
Receta de cupcakes de chocolate blanco y pistacho
Ingredientes para la masa
- 120 g de manteca a temperatura ambiente.
- 180 g de azúcar.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 200 g de harina 0000.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 100 g de chocolate blanco picado.
- 120 ml de leche.
- 80 g de pistachos pelados y picados.
- 1 pizca de sal.
Ingredientes para el frosting
- 200 g de queso crema.
- 80 g de manteca blanda.
- 120 g de azúcar impalpable.
- 50 g de chocolate blanco derretido.
- Pistachos picados para decorar.
Paso a paso del cupcake
- Precalentar el horno a 180 °C y colocar pirotines en un molde para cupcakes.
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación, y sumar la vainilla.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporarla a la mezcla alternando con la leche, integrando suavemente.
- Agregar el chocolate blanco picado y los pistachos, mezclando apenas para distribuirlos.
- Rellenar los pirotines hasta ¾ de su capacidad.
- Hornear durante 18 a 22 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar por completo.
Paso a paso del frosting
- Batir la manteca con el azúcar impalpable hasta que esté cremosa.
- Agregar el queso crema y el chocolate blanco derretido (frío) y batir hasta obtener una crema firme y lisa.
- Colocar el frosting en una manga y decorar los cupcakes.
- Terminar con pistachos picados por encima.
Comentarios