Día del sandwich de milanesa: el por qué de tan sabrosa celebración

Pan, lechuga, tomate, huevo frito, jamón cocido, queso, salsas ¡las que quieras!, plato que se acompaña con unas crocantes papas fritas. Un día para hacer una fiesta de sabores. La gastronomía primaria, por decirlo de alguna manera, tiene su menú hoy mismo porque se celebra el día del sandwich de milanesa.

Pero por qué o de dónde salió dicha fecha. En realidad los que tiran la casa por la ventana son los hermanos tucumanos, de donde es oriundo (dicen) el mejor sandwich de milanesa. Muchos festejan su devoción por este plato el 18 de marzo, ya que se conmemora el fallecimiento de José Norberto Leguizamón, dueño de “Chacho”, una popular sandwichería, que murió un día como hoy, pero de 2010.

Es toda una tradición y como tal hay que hacerle los honores. ¿Quien no ha desayunado con semejante manjar acompañando los mates amargos una mañana de camping? Pan que puede ser casero tradicional o de masa madre, con semillas, el que comprás en el chino de la esquina o por qué no sin gluten porque todos tenemos derecho a probar semejante delicia. Después lo que dentro lo elegís vos, pero que no te falte una buena milanga de carne vacuna para coronar tremendo bocado.