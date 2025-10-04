El chef Aníbal Ramírez invita a sumarse a la nueva edición de «Bariloche a la Carta»

“Bariloche a la Carta es mucho más que un evento gastronómico; es la celebración de nuestra identidad, de lo que somos como comunidad y como destino turístico. Es el momento del año en el que se unen productores, chefs, vecinos y visitantes en torno a los sabores que nos representan. Para mí, BALC significa orgullo: por el talento local y por la capacidad de Bariloche de ofrecer experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura y cocina de primer nivel. No solo promueve el turismo, sino que también fortalece los lazos entre quienes formamos parte de esta ciudad”.

Esta alegría y entusiasmo manifiesta Aníbal Ramírez, chef de Brazarte, el restaurante insignia del Sheraton Bariloche, y que será protagonista de esta nueva edición de “Bariloche a la Carta 2025”.

“Este año interpreto en BALC a mi querida provincia de Río Negro. Con una propuesta que hable de identidad, territorio y cariño por lo nuestro. Vamos a trabajar con productos emblemáticos: la trucha, reina de nuestros lagos; el cordero patagónico de la estepa; manzanas y peras del Alto Valle; hongos de pino, frutas finas de la Comarca Andina, y por supuesto, el infaltable chocolate barilochense”, comenta.

“Todo esto lo desarrollamos en equipo, como siempre, con mi Sous Chef Cristian Asenjo, quien es clave en la cocina y en la producción diaria. Además, este año nos honra la participación en un pop-up junto a Martín Altamirano, chef cordobés de enorme trayectoria, a quien esperamos con ansias para poder compartir y unir las provincias”, agrega.

El Centro Cívico, punto de encuentro de la Feria BALC.

“Les recomiendo tratar de probar lo más que puedan, en la feria van a encontrar infinidad de pequeños productores que día a día impulsan nuestra gastronomía e identidad, yo como chef ejecutivo del Hotel Sheraton Bariloche, tengo el orgullo de ser parte de este evento que no solo celebra la cocina regional sino también la riqueza de nuestros productos locales y el trabajo de productores que ponen a Bariloche en lo más alto”, concluye el entrevistado de YO COMO.