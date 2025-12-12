SUSCRIBITE
Yo Como

El maestro Osvaldo Gross sabe de galletitas de jengibre y nos comparte su receta para las Fiestas

Una elaboración fácil y en poco tiempo. La sugerencia de @osvaldo_gross no hay que dejarla pasar, tenés que probarla.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

PARA LA MASA: --

azúcar impalpable: 200 gr

miel: 250 gr

manteca: 200 gr

leche: 100 cc

harina: 500 gr

almidón de maíz: 100 gr

canela en polvo: 10 gr

jengibre seco en polvo: 10 gr

cardamomo, clavo de olor, anís estrellado o nuez moscada: 1 pizca

bicarbonato de sodio: 1 cdita.

PARA EL GLASÉ REAL: --

clara: 1

azúcar impalpable: 200 gr

jugo de limón: 1 cdita.

colorantes en pasta: cantidad necesaria

Preparación

Calentar en una cacerolita el azúcar impalpable, la manteca y la leche con la miel. Dejar entibiar. Tamizar dos⁠ veces la harina con las especias, el almidón de maíz y el bicarbonato. Unir los secos a la⁠ mezcla de miel y formar una masa blanda. Poner sobre un papel manteca enharinado. Cubrir con otro y estirar.

Dejar⁠ en la heladera al menos de 12 horas. Cuando vayamos a hacer las masitas, sacar la masa de a porciones para que⁠ este siempre fría. Estirar la masa con apenas de almidón de maíz a un espesor de 4 a 5 mm. Cortar las formas⁠ con cortapastas y colocar en una placa enmantecada.

Hornear, en horno pre calentado, a 160° C por 8 a 10 minutos, dependiendo del peso de⁠ cada masita. Los bordes deben dorarse apenas. Enfriar sobre una rejilla. Pintar con glasé real y decorar con granas y⁠ confites de azúcar.⁠

Para el glasé real hay que mezclar la clara y el azúcar impalpable. Aligerar con el jugo de limón y batir hasta darle consistencia. Colorear. Usar de inmediato.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

galletitas

Gastronomía

Navidad

Preparación

