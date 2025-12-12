Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- azúcar impalpable: 200 gr miel: 250 gr manteca: 200 gr leche: 100 cc harina: 500 gr almidón de maíz: 100 gr canela en polvo: 10 gr jengibre seco en polvo: 10 gr cardamomo, clavo de olor, anís estrellado o nuez moscada: 1 pizca bicarbonato de sodio: 1 cdita. PARA EL GLASÉ REAL: -- clara: 1 azúcar impalpable: 200 gr jugo de limón: 1 cdita. colorantes en pasta: cantidad necesaria

Preparación

Calentar en una cacerolita el azúcar impalpable, la manteca y la leche con la miel. Dejar entibiar. Tamizar dos⁠ veces la harina con las especias, el almidón de maíz y el bicarbonato. Unir los secos a la⁠ mezcla de miel y formar una masa blanda. Poner sobre un papel manteca enharinado. Cubrir con otro y estirar.

Dejar⁠ en la heladera al menos de 12 horas. Cuando vayamos a hacer las masitas, sacar la masa de a porciones para que⁠ este siempre fría. Estirar la masa con apenas de almidón de maíz a un espesor de 4 a 5 mm. Cortar las formas⁠ con cortapastas y colocar en una placa enmantecada.

Hornear, en horno pre calentado, a 160° C por 8 a 10 minutos, dependiendo del peso de⁠ cada masita. Los bordes deben dorarse apenas. Enfriar sobre una rejilla. Pintar con glasé real y decorar con granas y⁠ confites de azúcar.⁠

Para el glasé real hay que mezclar la clara y el azúcar impalpable. Aligerar con el jugo de limón y batir hasta darle consistencia. Colorear. Usar de inmediato.