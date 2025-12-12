El maestro Osvaldo Gross sabe de galletitas de jengibre y nos comparte su receta para las Fiestas
Una elaboración fácil y en poco tiempo. La sugerencia de @osvaldo_gross no hay que dejarla pasar, tenés que probarla.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
azúcar impalpable: 200 gr
miel: 250 gr
manteca: 200 gr
leche: 100 cc
harina: 500 gr
almidón de maíz: 100 gr
canela en polvo: 10 gr
jengibre seco en polvo: 10 gr
cardamomo, clavo de olor, anís estrellado o nuez moscada: 1 pizca
bicarbonato de sodio: 1 cdita.
PARA EL GLASÉ REAL: --
clara: 1
azúcar impalpable: 200 gr
jugo de limón: 1 cdita.
colorantes en pasta: cantidad necesaria
Preparación
Calentar en una cacerolita el azúcar impalpable, la manteca y la leche con la miel. Dejar entibiar. Tamizar dos veces la harina con las especias, el almidón de maíz y el bicarbonato. Unir los secos a la mezcla de miel y formar una masa blanda. Poner sobre un papel manteca enharinado. Cubrir con otro y estirar.
Dejar en la heladera al menos de 12 horas. Cuando vayamos a hacer las masitas, sacar la masa de a porciones para que este siempre fría. Estirar la masa con apenas de almidón de maíz a un espesor de 4 a 5 mm. Cortar las formas con cortapastas y colocar en una placa enmantecada.
Hornear, en horno pre calentado, a 160° C por 8 a 10 minutos, dependiendo del peso de cada masita. Los bordes deben dorarse apenas. Enfriar sobre una rejilla. Pintar con glasé real y decorar con granas y confites de azúcar.
Para el glasé real hay que mezclar la clara y el azúcar impalpable. Aligerar con el jugo de limón y batir hasta darle consistencia. Colorear. Usar de inmediato.
