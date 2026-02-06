La bartender Maru Ávila, en Las Grutas: qué cócteles hará este finde en el Festival Punto Río Negro
Lo clásico y lo vanguardista, con insumos elaborados en Río Negro: así llega la embajadora de la gastronomía provincial para sorprender en el festival.
¿Quién no quiere probar los mejores vinos de Río Negro y cócteles y tragos con insumos elaborados a lo largo de toda la provincia en un solo lugar, en familia y con amigos?
Este finde es la oportunidad para concretarlo: es que hoy viernes empieza por tres días el Primer Festival Punto Río Negro, en la Segunda Bajada de Las Grutas.
A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una agenda continua de actividades, que incluye cocina y coctelería en vivo, degustaciones, vinos rionegrinos, DJ en vivo y el espacio Infancias Punto Río Negro, con propuestas lúdicas y educativas vinculadas al mar y al ambiente.
Toda la carta de la coctelería la diseñó Maru Avíla, una de las bartenders top de la Patagonia, quien llega desde Bariloche a este balneario, con todo su arte. Ella es embajadora de la gastronomía de esta provincia.
La barra contará también con una selección de cócteles clásicos como gin tonic, Negroni, vermut y whisky, pensados como un puente entre la coctelería tradicional y la identidad productiva de la provinciaMaru Ávila, bartender y embajadora de la gastronomía de Río Negro
“Este fin de semana estaré a cargo de una barra de cócteles construida íntegramente a partir de insumos elaborados en distintos puntos de la provincia. La carta propone opciones con y sin alcohol, y pone en valor bebidas rionegrinas como vermut, fernet, red bitter, gin, vinos, sidras, aguardiente y whisky, acompañadas por una selección de botánicos y hierbas locales como flor de sauco, pañil, mosqueta y palo piche entre otras. Hace algunos años era impensado poder diseñar una propuesta tan completa utilizando exclusivamente productos provinciales; hoy hacerlo no solo es posible, sino que representa una enorme satisfacción y una oportunidad para comunicar, desde la barra, la diversidad y la potencia de la matriz productiva de Río Negro”, cuenta Maru Avila a “Río Negro”.
Además de esta propuesta de cócteles de autor, la barra contará también con una selección de cócteles clásicos como gin tonic, Negroni, vermut y whisky, pensados como un puente entre la coctelería tradicional y la identidad productiva de la provincia. Quién querrá perderse esta gloria.
«Trabajar detrás de una barra implica mucha responsabilidad y mucho esfuerzo también. El primer pilar de nuestra profesión es la hospitalidad, es atender a una persona, saber interpretar y sugerir, no juzgar y hacerla sentir a gusto; luego la bebida que le servimos tiene que estar bien hecha, pero eso no es lo primero. Damos y somos servicio, generamos experiencias y tenemos que tomar esta profesión con la responsabilidad que merece», ha dicho Maru Ávila a «Río Negro» en más de una oportunidad.
Hoy, quienes estén descansando en Las Grutas podrán conocerla en vivo y en directo.
Comentarios