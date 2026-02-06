La bartender Maru Ávila, en Las Grutas: qué cócteles hará este finde en el Festival Punto Río Negro

¿Quién no quiere probar los mejores vinos de Río Negro y cócteles y tragos con insumos elaborados a lo largo de toda la provincia en un solo lugar, en familia y con amigos?

Este finde es la oportunidad para concretarlo: es que hoy viernes empieza por tres días el Primer Festival Punto Río Negro, en la Segunda Bajada de Las Grutas.

A lo largo de las tres jornadas, el público podrá disfrutar de una agenda continua de actividades, que incluye cocina y coctelería en vivo, degustaciones, vinos rionegrinos, DJ en vivo y el espacio Infancias Punto Río Negro, con propuestas lúdicas y educativas vinculadas al mar y al ambiente.

Maru Ávila, quien estará este finde en el Primer Festival Punto Río Negro, en Las Grutas.

Toda la carta de la coctelería la diseñó Maru Avíla, una de las bartenders top de la Patagonia, quien llega desde Bariloche a este balneario, con todo su arte. Ella es embajadora de la gastronomía de esta provincia.

La barra contará también con una selección de cócteles clásicos como gin tonic, Negroni, vermut y whisky, pensados como un puente entre la coctelería tradicional y la identidad productiva de la provincia Maru Ávila, bartender y embajadora de la gastronomía de Río Negro

Maru Ávila, bartender.

“Este fin de semana estaré a cargo de una barra de cócteles construida íntegramente a partir de insumos elaborados en distintos puntos de la provincia. La carta propone opciones con y sin alcohol, y pone en valor bebidas rionegrinas como vermut, fernet, red bitter, gin, vinos, sidras, aguardiente y whisky, acompañadas por una selección de botánicos y hierbas locales como flor de sauco, pañil, mosqueta y palo piche entre otras. Hace algunos años era impensado poder diseñar una propuesta tan completa utilizando exclusivamente productos provinciales; hoy hacerlo no solo es posible, sino que representa una enorme satisfacción y una oportunidad para comunicar, desde la barra, la diversidad y la potencia de la matriz productiva de Río Negro”, cuenta Maru Avila a “Río Negro”.

Además de esta propuesta de cócteles de autor, la barra contará también con una selección de cócteles clásicos como gin tonic, Negroni, vermut y whisky, pensados como un puente entre la coctelería tradicional y la identidad productiva de la provincia. Quién querrá perderse esta gloria.

«Trabajar detrás de una barra implica mucha responsabilidad y mucho esfuerzo también. El primer pilar de nuestra profesión es la hospitalidad, es atender a una persona, saber interpretar y sugerir, no juzgar y hacerla sentir a gusto; luego la bebida que le servimos tiene que estar bien hecha, pero eso no es lo primero. Damos y somos servicio, generamos experiencias y tenemos que tomar esta profesión con la responsabilidad que merece», ha dicho Maru Ávila a «Río Negro» en más de una oportunidad.

Hoy, quienes estén descansando en Las Grutas podrán conocerla en vivo y en directo.