Matambre de pollo: una entrada fresca y sabrosa
Ideal para ir preparándonos para las Fiestas de Fin de Año. Esta receta es muy fácil de hacer, además de rendidora.
Matambre de pollo: una entrada fresca y sabrosa
Ideal para ir preparándonos para las Fiestas de Fin de Año. Esta receta es muy fácil de hacer, además de rendidora.
Lista de Ingredientes
supremas de pollo: 2
panceta ahumada: 150 gr
mostaza: 4 cdas.
ajo: 3 dientes
perejil picado: 2 cdas.
queso parmesano: 50 gr
morrón asado o cocido: ½ unidad
pimienta: a gusto
pimentón ahumado: a gusto
sal: a gusto
Preparación
Cortar las supremas, colocar sobre una tabla con la palma de la mano abierta encima y con un cuchillo bien afilado paralelo a la tabla, cortarla al medio a lo largo sin llegar a separarla del todo (como si abriera un libro).
Colocar papel aluminio, cubrirlo con aceite y luego con pimienta y pimentón a gusto. Disponer las supremas, cubrirlas con un film y golpear para obtener un grosor uniforme y cubrir mayor superficie. Añadir sal a gusto y cubrir toda la superficie con tiras de panceta.
En un bol mezclar mostaza, ajo y perejil picado y queso. Luego untar en toda la superficie dejando los bordes libres. Colocar tiras de morrón que vayan desde un extremo hacia el otro sobre uno de los lados de nuestro matambre.
Comenzar a enrollar, haciendo presión para evitar espacios vacíos en el interior. Finalmente cubrir con todo el papel aluminio y cerrar los extremos. Si hace falta agregar otro por encima para cubrir por completo.
Hornear por 50 minutos a temperatura media (180º C). Retirar del horno, dejar enfriar y luego refrigerar de un día para otro. Cortar en rodajas finas con cuchillo afilado, presentar sobre un plato o fuente y opcionalmente decorar con perejil picado.
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