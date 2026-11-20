El mundo del espectáculo y del deporte estadounidense está de luto por la muerte de Lance Broadway, el exjugador de béisbol que había iniciado una carrera como actor en Hollywood. Tenía 43 años y fue encontrado sin vida en la escalera de un complejo de departamentos de Dallas, Texas. Las circunstancias de su fallecimiento son investigadas por las autoridades.

Según informó The Associated Press (AP), el cuerpo del actor fue encontrado el martes 17 de noviembre en un edificio ubicado cerca del aeropuerto Dallas Love Field. La noticia se conoció públicamente dos días después, cuando la Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas difundió información sobre el fallecimiento.

Broadway había participado en producciones como Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer y Olympus Has Fallen, después de una trayectoria como lanzador profesional en las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos.

Qué se sabe sobre la muerte de Lance Broadway

La Policía de Dallas confirmó que el martes recibió un aviso para acudir a un complejo de departamentos ubicado sobre Lemmon Avenue.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al actor inconsciente en una escalera exterior del edificio.

Broadway fue declarado muerto en el lugar, según informaron las autoridades locales.

Hasta el momento, no se comunicó oficialmente qué provocó su fallecimiento.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Dallas deberá determinar la causa y las circunstancias de la muerte a partir de los resultados de la autopsia.

La investigación policial continúa abierta, por lo que todavía no hay conclusiones oficiales sobre lo sucedido.

Quién era Lance Broadway, el actor que pasó del béisbol a Hollywood

Lance Broadway nació el 20 de agosto de 1983 en Bryan, Texas, y comenzó su carrera profesional como jugador de béisbol.

Su talento como lanzador lo llevó a destacarse durante su etapa universitaria y, en 2005, fue seleccionado por los Chicago White Sox en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas.

Debutó en la MLB en septiembre de 2007 y posteriormente también integró los New York Mets.

Entre 2007 y 2009 disputó 27 partidos en la máxima categoría del béisbol estadounidense.

Después de dejar la actividad profesional, decidió explorar una faceta completamente diferente: la actuación.

El cambio de carrera comenzó con clases de interpretación y terminó abriéndole las puertas de distintas producciones de Hollywood.

Las películas y series en las que trabajó Lance Broadway

Uno de sus primeros trabajos cinematográficos destacados fue en Olympus Has Fallen, conocida en Latinoamérica como Ataque a la Casa Blanca, estrenada en 2013.

La película, protagonizada por Gerard Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman, le permitió comenzar a desarrollar una carrera frente a las cámaras.

Posteriormente participó en distintas series de televisión, entre ellas:

Agents of S.H.I.E.L.D.: la producción de Marvel centrada en una organización de agentes especiales.

la producción de Marvel centrada en una organización de agentes especiales. Lucifer: la popular serie protagonizada por Tom Ellis.

la popular serie protagonizada por Tom Ellis. Colony: una ficción de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico.

una ficción de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico. Kevin From Work: una comedia televisiva estadounidense.

una comedia televisiva estadounidense. Saint George: otra de las producciones en las que tuvo una participación.

También interpretó al comandante Linden en la película de ciencia ficción Teleios, posteriormente distribuida como Beyond the Trek.

Su última participación televisiva acreditada fue en 2017, en un episodio de Colony.

El dolor por la muerte de Lance Broadway

La noticia generó mensajes de despedida entre familiares, amigos y personas que compartieron distintas etapas de su vida.

En los últimos años, Broadway había vuelto a vincularse con el deporte, esta vez como entrenador de jóvenes jugadores de béisbol en Texas.

Su trabajo con adolescentes dejó una huella entre las familias que lo conocieron en esa etapa.

A través de las redes sociales, allegados recordaron su compromiso con la formación deportiva y la dedicación que tenía hacia sus jugadores.

Su muerte a los 43 años sorprendió tanto a quienes siguieron su carrera en el béisbol como a los espectadores que lo conocieron por sus participaciones en cine y televisión.

Mientras continúan las muestras de afecto, las autoridades de Dallas esperan los resultados de los estudios forenses para establecer qué ocurrió en el edificio donde fue encontrado sin vida.