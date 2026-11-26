Reutilizar los envases de plástico de los helados y las tortas heladas es una práctica frecuente en los hogares argentinos. Muchas personas los aprovechan para guardar las sobras de comida, organizar la heladera o conservar diferentes alimentos.

Sin embargo, según informó Vía País, estos recipientes pueden representar un riesgo cuando se utilizan para calentar alimentos en el microondas, debido a que muchos están fabricados con materiales diseñados exclusivamente para conservar productos en frío.

Por qué no hay que colocar los envases de helado en el microondas

Aunque a simple vista pueden parecer similares a los recipientes reutilizables que se comercializan para uso doméstico, no necesariamente cuentan con las mismas propiedades.

Entre los principales riesgos de calentar alimentos en plásticos no aptos para microondas se destacan:

Migración de sustancias químicas: las altas temperaturas pueden favorecer el paso de determinados compuestos del plástico a los alimentos.

las altas temperaturas pueden favorecer el paso de determinados compuestos del plástico a los alimentos. Deformación del recipiente: el material puede ablandarse o derretirse.

el material puede ablandarse o derretirse. Contaminación de los alimentos: el deterioro del plástico puede comprometer la seguridad de la comida.

el deterioro del plástico puede comprometer la seguridad de la comida. Acumulación de vapor: si el recipiente está cerrado herméticamente, la presión interna puede provocar que la tapa se desprenda violentamente.

si el recipiente está cerrado herméticamente, la presión interna puede provocar que la tapa se desprenda violentamente. Alteraciones en los alimentos: pueden producirse cambios en su olor, sabor o textura.

Qué recipientes se pueden utilizar en el microondas

Para calentar alimentos de manera segura, se recomienda utilizar recipientes especialmente diseñados para soportar altas temperaturas.

Entre las alternativas se encuentran:

Vidrio resistente al calor y apto para microondas.

Cerámica apta para microondas, sin detalles metálicos.

Silicona de uso alimentario apta para este electrodoméstico.

Recipientes plásticos identificados expresamente como aptos para microondas.

El número que identifica el tipo de plástico no garantiza por sí solo que pueda calentarse de manera segura. Es fundamental revisar las indicaciones del fabricante.

Cómo reutilizar los envases de helado de manera segura

Si el fabricante permite su reutilización, los recipientes pueden aprovecharse para conservar alimentos fríos, siempre que estén limpios y en buen estado.

También pueden destinarse a organizar objetos pequeños, materiales de costura o accesorios del hogar.

La clave está en evitar exponerlos al calor si no fueron diseñados para ese propósito y descartar aquellos que presenten grietas, deformaciones o signos de deterioro.