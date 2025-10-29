Puré mixto rosa: cómo preparar esta guarnición que escapa de lo clásico

El clásico puré de papas tiene una versión renovada y muy llamativa: el puré mixto rosa, una guarnición que combina sabor, color y nutrición. Su tono rosado no solo decora el plato, sino que también suma beneficios, gracias a la incorporación de remolacha, una hortaliza rica en hierro y antioxidantes.

Ideal para acompañar carnes, pollo o pescado, este puré es una manera fácil y creativa de darle un giro saludable y divertido a las comidas de todos los días.

Receta de puré mixto rosa: cómo hacer, paso a paso

Ingredientes

2 papas medianas

1 remolacha cocida

1 cucharada de manteca o aceite de oliva

2 cucharadas de leche o bebida vegetal

Sal y pimienta a gusto

(Opcional) un toque de nuez moscada o queso rallado

Preparación paso a paso

Cocinar las verduras:

Pelá las papas y hervilas hasta que estén tiernas. Hacé lo mismo con la remolacha si no la tenés cocida. Hacer el puré base:

Pisá las papas calientes con manteca o aceite y un poco de leche hasta lograr una textura cremosa. Incorporar la remolacha:

Procesá la remolacha hasta obtener un puré liso y mezclala con el puré de papa. Ajustá la textura con un chorrito más de leche si hace falta. Condimentar:

Agregá sal, pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada o queso rallado para potenciar el sabor.

Un toque gourmet y saludable

El puré mixto rosa no solo se destaca por su color vibrante, sino también por su valor nutricional. La remolacha aporta fibra, hierro y antioxidantes, mientras que la papa brinda energía y suavidad.

Es una guarnición ideal para quienes buscan comer saludable sin resignar lo visual ni el sabor, perfecta para sorprender en la mesa con un plato simple pero distinto.