Puré mixto rosa: cómo preparar esta guarnición que escapa de lo clásico
Ideal para acompañar carnes, pollo o pescado, este puré es una manera fácil y creativa de darle un giro saludable a las comidas.
El clásico puré de papas tiene una versión renovada y muy llamativa: el puré mixto rosa, una guarnición que combina sabor, color y nutrición. Su tono rosado no solo decora el plato, sino que también suma beneficios, gracias a la incorporación de remolacha, una hortaliza rica en hierro y antioxidantes.
Ideal para acompañar carnes, pollo o pescado, este puré es una manera fácil y creativa de darle un giro saludable y divertido a las comidas de todos los días.
Receta de puré mixto rosa: cómo hacer, paso a paso
Ingredientes
- 2 papas medianas
- 1 remolacha cocida
- 1 cucharada de manteca o aceite de oliva
- 2 cucharadas de leche o bebida vegetal
- Sal y pimienta a gusto
- (Opcional) un toque de nuez moscada o queso rallado
Preparación paso a paso
- Cocinar las verduras:
Pelá las papas y hervilas hasta que estén tiernas. Hacé lo mismo con la remolacha si no la tenés cocida.
- Hacer el puré base:
Pisá las papas calientes con manteca o aceite y un poco de leche hasta lograr una textura cremosa.
- Incorporar la remolacha:
Procesá la remolacha hasta obtener un puré liso y mezclala con el puré de papa. Ajustá la textura con un chorrito más de leche si hace falta.
- Condimentar:
Agregá sal, pimienta y, si querés, una pizca de nuez moscada o queso rallado para potenciar el sabor.
Un toque gourmet y saludable
El puré mixto rosa no solo se destaca por su color vibrante, sino también por su valor nutricional. La remolacha aporta fibra, hierro y antioxidantes, mientras que la papa brinda energía y suavidad.
Es una guarnición ideal para quienes buscan comer saludable sin resignar lo visual ni el sabor, perfecta para sorprender en la mesa con un plato simple pero distinto.
Comentarios