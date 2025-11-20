Sin harina ni manteca: cómo hacer una torta de banana invertida, sin TACC y en menos de 30 minutos 

La torta invertida de banana es esa opción que nunca falla a la hora de la merienda. En este marco, existe una versión que no lleva harina ni manteca, por lo que es ideal para quienes buscan disfrutar de algo liviano sin resignar el sabor ni la textura.

El secreto está en reemplazar la harina por avena licuada, lo que le da una textura húmeda y suave, perfecta para quienes necesitan una opción sin TACC. Además, se prepara en menos de 30 minutos y no requiere ingredientes raros ni pasos complicados.

Cómo hacer una torta invertida de banana

Ingredientes:

3 bananas maduras

2 huevos

1 taza de avena instantánea sin TACC

1/3 taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Un chorrito de aceite

Opcional: canela o ralladura de limón para darle un toque especial

Paso a paso:

Cortá 2 bananas en rodajas y acomodalas en la base de un molde apenas aceitado. Espolvoreá con una cucharada de azúcar para que se caramelicen durante la cocción.

En la licuadora o procesadora, poné la banana restante, los huevos, la avena, el azúcar o edulcorante, la vainilla y el polvo de hornear. Licuá durante 20 a 30 segundos hasta que quede una mezcla homogénea y algo espesa.

Echá la preparación sobre las rodajas de banana en el molde.

Horneá a 180 °C durante 20–25 minutos.

El truco para desmoldarla

Apenas sale del horno, esperá 5 minutos. Pasá un cuchillo por los bordes y desmoldá de un solo movimiento: las bananas caramelizadas quedan arriba, brillantes y tiernas, listas para tentar a cualquiera.