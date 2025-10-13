SUSCRIBITE
32 min cronometro
Yo Como

Receta de lemonies sin gluten: cómo preparar cuadraditos de limón sin TACC

Te contamos cómo lograr estos cuadrados de limón con una base crujiente y un relleno suave que conquista a todos.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

huevos: 3

azúcar: 200 gramos de azucar

jugo de limón: 1

rayadura de limón: 1

premezcla sin gluten: 200 gramos

polvo de hornear: una cucharadita

mantequilla: 100 gramos

azúcar impalpable: para decorar

Los lemonies son la versión dulce y cítrica de los brownies: densos, húmedos y con un intenso sabor a limón que los convierte en un postre ideal para cualquier momento del día. La buena noticia es que también se pueden disfrutar sin gluten, manteniendo la textura perfecta que los hace tan irresistibles.

Estos lemonies son perfectos para una merienda, postre familiar o incluso para llevar a un picnic. Su textura húmeda y su sabor cítrico los convierten en un clásico moderno que no puede faltar en la repostería sin gluten.

Paso a paso: cómo hacer

  • Precalentar el horno a 175 °C y engrasar un molde cuadrado de 20×20 cm o cubrirlo con papel manteca.
  • Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa.
  • Agregar la mantequilla derretida, el jugo y la ralladura de limón, mezclando bien.
  • Incorporar la premezcla de harinas y el polvo de hornear, mezclando suavemente hasta integrar sin sobrebatir.
  • Verter la mezcla en el molde y hornear entre 20 y 25 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro aún ligeramente húmedo.
  • Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. Mezclar azúcar impalpable con unas cucharadas de jugo de limón y decorar.

    Tips para que queden perfectos:

      • Usá huevos y mantequilla a temperatura ambiente.
      • No sobrebatir la masa: así quedan densos y húmedos.
      • Controlá el horno: los bordes firmes y el centro ligeramente húmedo.
      • Ralladura de limón fresca para más aroma y sabor.
      • Dejar enfriar antes de cortar para que no se desarmen.
      • Espolvorear azúcar impalpable o glaseado para un toque final.

        Imagen generada con IA.


