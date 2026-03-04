Supremas a la mostaza: la receta cremosa para hacer en casa, fácil y en menos de 20 minutos 

Las supremas a la mostaza son perfectas para cuando querés comer rico, sin complicarte la vida ni pasar horas en la cocina. Con una salsa suave, cremosa y apenas picante, este plato es ideal tanto para un almuerzo rápido como para una cena especial.

Lo mejor de todo es que se prepara en menos de 20 minutos y no necesitás ser un profesional para que te salgan perfectas. Además, podés acompañarlas con lo que tengas a mano: arroz, puré, papas al horno o una ensalada fresca.

Cómo hacer supremas a la mostaza en casa

Ingredientes:

2 supremas de pollo

Sal y pimienta a gusto

1 cucharada de aceite o manteca

1 diente de ajo picado

½ taza de crema de leche

2 cucharadas de mostaza (clásica o Dijon)

½ taza de caldo (de pollo o verduras)

Perejil picado para decorar (opcional)

Paso a paso:

Secá bien las supremas y salpimentá de ambos lados.

En una sartén grande, calentá el aceite o la manteca y dorá las supremas durante 4 o 5 minutos por lado, hasta que estén bien selladas. Retiralas y reservá.

En la misma sartén, agregá el ajo picado y cociná unos segundos. Sumá la mostaza, la crema y el caldo. Mezclá bien hasta que todo se integre.

Volvé a poner las supremas en la sartén y dejá cocinar a fuego medio durante 8 a 10 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y la salsa haya espesado.

Espolvoreá con perejil fresco y acompañá con la guarnición que más te guste.

Tips para que la salsa quede más cremosa y sabrosa

Si querés una salsa más intensa, mezclá mostaza común con una cucharadita de mostaza Dijon.

Para un toque extra de sabor, agregá un chorrito de vino blanco antes de incorporar la crema.

Si la salsa queda muy espesa, sumá un poco más de caldo o leche hasta lograr la textura deseada.

Las mejores guarniciones para acompañar supremas a la mostaza

Arroz blanco o integral

Puré de papas o de calabaza

Papas doradas al horno