¿Te animás a preparar este cheesecake japonés?

Ingredientes (6 porciones):

– 250 g queso crema (el más consistente)

– 250 g crema de leche

– 40 g azúcar impalpable

– ralladura de 1⁄2 limón o naranja

– 1 cdita. esencia de vainilla

– 6 yemas

– 6 claras

– 100 g azúcar

– 60 g harina 0000

– 40 g almidón de maíz

– 1 cdita. cremor tártaro o unas gotas de jugo de limón

Preparación

Colocar en un bol la crema con el queso crema y poner a baño de maría para mezclar y unificar bien los 2 ingredientes. Que no supere los 50° C. Una vez homogéneo, retirar del calor. Agregar las yemas y la esencia de vainilla.

Tamizar la harina, el almidón y el azúcar impalpable. Agregar a la mezcla y luego tamizar 2 veces la preparación. Saborizar con la ralladura.

Por otro lado a batir las claras a nieve con el crémor tártaro o unas gotas de jugo de limón. Cuando comiencen a espumar y ponerse blancas, agregar el azúcar de a poco en forma de lluvia mientras se continuar batiendo con batidora eléctrica hasta merengar.

Incorporar las claras merengadas en 2 partes a la preparación, con movimientos envolventes. Volcar en un molde enmantecado NO desmontable y con papel manteca enmantecado solo en la base. Dar un golpe en seco para eliminar las burbujas.

Cocinar en el horno a baño de maría a 160° C los primeros 20 minutos. Luego bajar la temperatura a 130/140° C y continuar la cocción unos 30 minutos más. Abrir apenas la puerta del horno para sacar un poco de vapor y cocinar 30 minutos más o hasta que al insertar un palillo salga húmedo, sin migas o con migas muy pequeñas que no se peguen al tacto.

Apagar el horno y dejar reposar con la puerta apenas abierta 10 minutos. Retirar del horno y dejar reposar de 20 a 25 minutos. Luego enfriar en la heladera y desmoldar. Terminar con azúcar impalpable y servir.

((Importante seguir todos las indicaciones de cocción para evitar que se agriete la superficie o se sobre cocine. Poner el agua del baño maría siempre caliente)).