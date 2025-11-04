SUSCRIBITE
Yo Como

¡Tiembla el pan!: cómo hacer albóndigas en salsa de tomate

Limpiar el plato con un pedazo de pan en una elaboración de estas características, no tiene precio. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

¡Tiembla el pan!: cómo hacer albóndigas en salsa de tomate

Limpiar el plato con un pedazo de pan en una elaboración de estas características, no tiene precio. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Lista de Ingredientes

carne picada: 500 gr

huevo: 1

pan rallado: 1/4 taza

perejil fresco picado: 1/4 taza

ajo en polvo y mix de finas hierbas: a gusto

sal y pimienta: a gusto

cebolla: 1/2

laurel: 2 hojas

ajo picado: 1 diente

puré de tomates: 400 gr

harina: c/n

aceite de oliva: c/n

Preparación

1. En un bol poner la carne junto con los condimentos. Añadir el perejil, huevo y pan rallado. Unir los ingredientes amasando muy bien con las manos y formar las albóndigas.

2. Pasar cada albóndiga por harina y reservar. Sellarlas en una sartén caliente con aceite de oliva, dorar muy bien por ambos lados. Reservar.

3. Cocinar la cebolla picada en la misma sartén, hasta que esté suave. Incorporar ajo, las hojas de laurel y el puré de tomate. Cocinar por 5 minutos a fuego bajo.

4. Añadir las albóndigas y cocinar 15 minutos más. Rectificar sabor con sal y pimienta. ¡Listo para disfrutar!


Temas

Alimentación

Comida casera

Cómo hacer

Gastronomía

