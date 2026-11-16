Cuando el transporte aerocomercial norteamericano apenas terminaba de normalizarse, tras el colapso del último viernes, un nuevo incidente técnico volvió a encender las alarmas en los aeropuertos de Estados Unidos.

Durante la tarde de este lunes, United Airlines sufrió una interrupción generalizada en sus sistemas operativos que obligó a frenar temporalmente los despegues y provocó demoras en más de 420 vuelos, aunque la empresa confirmó horas más tarde que el inconveniente fue solucionado.

Qué pasó con los sistemas de United Airlines y cómo afectó a los vuelos en Estados Unidos

De acuerdo con los comunicados oficiales difundidos por la compañía aérea con sede en Chicago, el fallo tecnológico impactó exclusivamente sobre las aeronaves que aguardaban autorización para partir, sin comprometer a los aviones que ya se encontraban en vuelo ni a las operaciones regionales de United Express.

A las 18.13 (hora de la costa este), la aerolínea informó a través de su cuenta oficial en la red social X que sus equipos técnicos habían logrado restablecer el servicio, y descartó que el episodio estuviera vinculado con un ataque de ciberseguridad.

Sin embargo, el alcance de la caída quedó reflejado en el portal de monitoreo FlightAware, donde se contabilizaron más de 420 servicios demorados, y en un memorando interno del sindicato de pilotos, citado por la agencia Reuters, el cual advirtió sobre fallas en las aplicaciones web utilizadas para calcular pesos de despegue y coordinar comunicaciones con las tripulaciones.

El antecedente de la FAA y el impacto previo al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

La interrupción de United Airlines, compañía que mantiene conectividad directa entre Buenos Aires y Houston, ocurrió apenas tres días después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara detener todos los despegues a nivel nacional durante casi cuatro horas y media.

Aquel episodio del viernes, considerado la mayor paralización aérea en Estados Unidos en los últimos 25 años, se originó por una actualización defectuosa en un router durante tareas de mantenimiento de comunicaciones, dejando miles de cancelaciones a lo largo del fin de semana.

La repetición de fallos operativos genera inquietud entre las autoridades aeronáuticas y los pasajeros, ya que la semana próxima comienza el movimiento turístico por el feriado del Día de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor tráfico aéreo del año.

Caídas en bancos de Estados Unidos y Microsoft: la seguidilla de fallos tecnológicos

El incidente registrado en United Airlines se inscribió dentro de una jornada compleja para la infraestructura digital en Estados Unidos, marcada por interrupciones simultáneas en otros sectores estratégicos: