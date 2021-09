Google News Lab profundiza su asociación con medios del interior argentino

El News Lab de Google es un equipo de trabajo que impulsa un área de innovación para medios de comunicación. Desde hace años el gigante de la tecnología busca reforzar el vínculo con medios, periodistas y emprendedores para innovar en el sector de las noticias. En diálogo con este medio Juan Manuel Lucero, líder del equipo para Argentina, explicó que los planes de innovación tienen como foco la sustentabilidad, la diversidad y el apoyo a los medios del país, sobre todo a aquellos locales e hiperlocales del interior del país.

Google viene invirtiendo en proyectos y programas con medios desde hace ya varios años. El News Lab de Google se apoya en tres pilares generales que son invertir en periodismo de calidad, ayudar a desarrollar modelos de negocio y apostar por la innovación. A partir de allí desarrolla propuestas puntuales para cada línea de trabajo.

El programa más grande de Google es Google News Initiative (GNI). Se trata de una idea lanzada en 2018 que unió todos los programas para medios de comunicación que estaban llevando adelante distintos equipos de trabajo con un fondo de 300 millones de dólares.

Lucero comentó que sobre el primero de los pilares Google está apoyando iniciativas de capacitación y, por ejemplo, trabajando junto con el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se pusieron en marcha cursos y conferencias: “solamente con la red de capacitadores que hicimos con Fopea hemos capacitado a casi 4.000 periodistas en capacitaciones abiertas a través de nuestras capacitaciones masivas”. También tienen programas con entidades de medios como Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

El programa de Crecimiento Digital es un programa abierto para apoyar en los nuevos modelos de negocios. Lucero confirmó que el acceso a materiales, videos y herramientas está a disposición de los medios de todo el país. Además de esto, está la posibilidad de llenar un formulario para participar de capacitaciones en vivo. “No importa cuán grande sea el medio, no importa el alcance. Si sos hiperlocal, sos igual de bienvenido, y más bienvenido todavía”, aseguró el referente.

“Esos emprendedores periodistas que están en pueblos de toda la Argentina cumpliendo una función social imprescindible: haciendo periodismo y sirviendo a su comunidad”, indicó y reforzó la importancia en poner a disposición de estos medios más programas de apoyo, “sobre todo en los lugares donde hay poco acceso a la información de calidad”.

Google amplía las asociaciones con medios del interior del país.

El referente en el país de Google en la relación con los medios puso como ejemplo a una organización en El Salvador, llamada Gato Encerrado. Se trata de un medio de periodismo independiente en la cual van a desarrollar bots para poder contactar con la audiencia de forma más eficiente, para responder de manera automatizada algunas dudas frecuentes y para poder distribuir los chequeos de datos que relevan en tiempos electorales de manera más eficiente y llegar a una audiencia más grande.

“No importa que compre publicidad o no. El compromiso de Google no va por ese lado. No es un compromiso que esté atado a una cuestión de negocios, es una cuestión de principios, de filosofía”, sostuvo.

Innovation Challenge es otro de los programas que se inserta dentro de los pilares de innovación de GNI, en el que este medio fue seleccionado, entre 300 proyectos presentados. En el caso de RÍO NEGRO, el proyecto propone desarrollar una aplicación y plataforma web en la que, desde expresiones regionales hasta comunidades diversas y menos representadas, puedan subir fotos o videos sobre temas de interés y así ampliar el espectro de cobertura temática y territorial, optimizando la nueva cultura de producción de información, utilizándolo a favor de la comunicación.

Lucero detalló que el GNI es una iniciativa que viene corriendo desde 2019 y que este año tuvo récord de inscriptos con más de 300 proyectos. “Se terminaron seleccionando 21 proyectos de nueve países y el monto total de este financiamiento fue de 2 millones de dólares en total”, confirmó.

La relación de Google con los medios de comunicación es un vínculo de “mucho respeto mutuo” y “de mucho diálogo para que el feedback que nos dan los medios, los editores, los periodistas y los gerentes nos sirva para construir mejores programas a futuro”.