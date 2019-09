Gremios de Neuquén reclaman aumentos de emergencia por la inflación

La devaluación del peso luego de las elecciones primarias presidenciales en un contexto económico que ya era complicado se tradujo en un aumento de la inflación y perdida del poder real del salario que terminó empujando reclamos salariales de distintos sectores. En Neuquén, los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), los del Poder Judicial, los del Municipio y los profesores de la Universidad Nacional del Comahue se encuentran atravesando distintos procesos de lucha con un mismo objetivo: un aumento de emergencia.

En el caso de los trabajadores del EPAS agrupados en ATE se reclama una mesa salarial en la que se discuta un "complemento" al acuerdo trimestral de incremento por inflación. Este año, los estatales renovaron con la Provincia el acuerdo que establece incrementos cada tres meses en base a una ponderación de los índices de Neuquén, Córdoba y el INDEC.

Según el delegado, Pablo Azzua, este mecanismo ya no es suficiente porque son los trabajadores los que deben "solventar" el gasto de estar siempre tres meses atrás de la inflación. Resaltó que no se trata de adelantar el aumento, sino de que se otorgue uno de emergencia que "ayude a paliar esta situación". Además, en la asamblea que se realiza esta mañana frente a la sede del EPAS, se tratará la falta de pago de los retroactivos por evaluación del desempeño, que rondan en un 4% y que, según el dirigente, no se abonaron porque los expedientes están "trabados" en el ministerio de Economía.

Quienes también se concentran esta mañana son los trabajadores agrupados en el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), acompañando a una reunión desde delegados. Esta semana, la organización rechazó la oferta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a la que calificó de "paupérrima", por tratarse de un adelantamiento del incremento salarial ya pautado en el acuerdo paritario, que es similar al de los estatales.

El reclamo de un aumento de emergencia ya lleva casi dos meses, denunciaron, por lo que las asambleas continuarán hasta el martes, que comienza un paro por 48 horas.

La tercera asamblea de esta mañana es la de del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune), otra de las organizaciones que en sus paritarias acordó aumentos de acuerdo a la inflación. Al margen de que el próximo incremento está previsto para octubre, los trabajadores también reclaman una recomposición salarial de emergencia.

La situación para este sindicato es compleja porque se enfrenta a un cambio de signo político en la conducción del Municipio con el paso de Cambiemos al MPN. Quienes podrían verse afectados son los 500 empleados estatales más los 600 que se encuentran bajo la modalidad de cooperativas. Sin embargo, el dirigente Santiago Baudino se mostró tranquilo, afirmó que quien trabajó como corresponde no tiene que tener miedo y resaltó que mantendrán el reclamo de la recomposición.

Ayer también hubo paro, pero en la Universidad Nacional del Comahue. Los profesores agrupados en Adunc se adhirieron a la medida de fuerza en reclamo de que el Gobierno nacional convoque a una negociación salarial. Entre sus pedidos enumeraron el pago del bono de $5000 - fueron el único sector excluido de los empleados públicos que dependen de Nación- la incorporación de una nueva cláusula gatillo, refuerzo presupuestario para las universidades y refuerzo de emergencia para jubilados y obras sociales universitarias.