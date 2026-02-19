Acuerdo salarial en Bariloche: incorporarán al básico la suma fija de los municipales

Trabajadores municipales de Bariloche tendrán la suma fija de enero de 2026 en el salario básico. Archivo

El Ejecutivo municipal de Bariloche y el sindicato Soyem alcanzaron un acuerdo luego de una instancia de conciliación por el pase al básico de la suma fija de 250.000 pesos que se otorgó en enero a los trabajadores municipales.

Luego de días de medidas de fuerza y protestas a comienzos de febrero, la conducción del Soyem informó ayer que se logró el acuerdo pretendido y la suma que los trabajadores percibieron como no remunerativa en enero será incorporada a los básicos salariales en «seis cuotas consecutivas y acumulativas a partir de los haberes de febrero».

«Llegamos a buen puerto tanto en los montos como en los plazos de previsibilidad, llevando tranquilidad al conjunto de los trabajadores«, destacó el sindicato.

El gobierno municipal rechazaba un acuerdo previo para el pase al básico de esta suma fija que en febrero comenzó a reclamar el sindicato. Finalmente, con la intervención de la secretaría de Trabajo se arribó al acuerdo.

Soyem indicó que «una vez finalizada esta incorporación, se aplicará el IPC Patagonia hasta los haberes de enero 2027 (a cobrar en febrero), garantizando actualización salarial y previsibilidad».

En paralelo, el municipio mantuvo el acuerdo de pago de aumento salarial por el IPC Patagónico que rige desde el año pasado.