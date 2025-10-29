En Unter «garantizamos un transición ordenada» dijo Silvana Inostroza

Silvana Inostroza, secretaria General de Unter, indicó que está asegurada una transición ordena en el gremio a partir del resultado electoral de hace casi dos semanas que le dio el triunfo a la oposición con la agrupación Docentes Al Frente Multicolor.



La dirigente utilizó las redes del sindicato para señalar que «desde el Consejo Directivo Central queremos llevar tranquilidad ante algunos dichos que quieren sembrar desconfianza y falta de transparencia».

Recordó que «actuamos durante estos tres años sumamente responsable» en las acciones llevadas adelante, «con los recursos del sindicato y todo los que tiene que ver con los trabajadores de la Unter. Somos responsables» destacó.

Para Inostroza «como todo Concejo Directivo Central cuando hay un cambio de mandato se hacen reuniones para poder hacer una transición tranquila y ordenada» y remarcó que «el objetivo» que todavía tienen hasta diciembre próximo «es trabajar para y por los trabajadores de la educación de Río Negro,para toda la docencia».

Aclaró que «hacemos este mensaje» para «llevar tranquilidad» y sostuvo que «vamos a ser responsables hasta el último día, garantizando una transición ordenada» para que «quienes asuman en el sindicato, elegidos el 16 de octubre, puedan hacerlo en las mejores condiciones».

Inostroza advirtió que «el contexto se va a profundizar» porque «nos espera un momento histórico» ante el anuncio del gobierno Nacional de las «reformas laboral y previsional» y anticipó que «los trabajadores vamos a tener que estar de pie, defendiendo derechos».

En ese sentido hizo un llamado a la futura conducción del gremio para «unificar las fuerzas» y «concentrarse en todo lo que tiene por delante, que va a ser muy difícil» y pidió «unidad dejando de lado todo tipo de diferencia» porque «las elecciones ya pasaron».

La dirigente indicó que «desde este Consejo Directivo Central estamos abiertos al diálogo, para aportar» y «a terminar el mandato de forma responsable y ordenada».