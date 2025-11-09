Fernández Oro: gremios proponen destinar el 10% de las tasas a subir salarios municipales

Los gremios Asociación de Trabajadores Municipales (Asotramu), Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentaron en el Concejo Deliberante de Fernández Oro un proyecto de ordenanza que propone destinar el 10% de la recaudación de las tasas retributivas a la conformación de un fondo exclusivo para el personal municipal.

Según la iniciativa, el fondo se integraría con un porcentaje fijo de la recaudación mensual efectiva y se abonaría como un adicional no remunerativo y de carácter general. El beneficio alcanzaría a unos 140 agentes municipales, tanto de planta permanente como contratada, quedando excluidos los funcionarios políticos y cargos electivos.

Las organizaciones sindicales argumentaron que el municipio de Fernández Oro «mantiene una brecha salarial significativa respecto de otras localidades de la provincia». Indicaron que en numerosos casos los haberes municipales no superan los $600.000 o $700.000 mensuales, por lo que reclaman una “recomposición progresiva”.

En sus fundamentos, el proyecto afirma que “la prestación eficiente y sostenida de los servicios esenciales impacta directamente en la percepción ciudadana y en la disposición al pago de las tasas”, y que el personal constituye el pilar fundamental del funcionamiento municipal.

El esquema prevé que el fondo se distribuya en partes iguales entre todos los trabajadores alcanzados, sin distinciones por categoría, función o antigüedad, buscando garantizar un criterio de equidad y reconocimiento colectivo.

Además, el texto establece que el Ejecutivo municipal deberá presentar un informe mensual con el detalle de la recaudación por tasas retributivas, el cual deberá remitirse al Concejo Deliberante y a los gremios dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de cada mes. Ese reporte servirá como base para calcular el adicional del período siguiente.

Ingresos y egresos en Fernández Oro según el Balance 2024

Los sindicatos tomaron como antecedente el balance municipal del ejercicio 2024, que registró un total de ingresos corrientes por $4.589 millones, de los cuales $1.088 millones provinieron de las tasas retributivas. “Estas cifras demuestran la relevancia de ese recurso en la estructura financiera local”, señalaron los gremios en los fundamentos del proyecto.

En relación con estos ingresos, la masa salarial -personal permanente y contratado sin contemplar horas extras ni asignaciones familiares- equivale al 36,4% del total municipal.

Mientras que, de acuerdo con el mismo balance, el pago de salarios al personal permanente y contratado representa cerca del 44,3% de los egresos corrientes, que ascendieron a $3.771 millones. El gasto en personal de planta permanente fue de $975,3 millones y en contratados de $741,4 millones, totalizando $1.671,8 millones, sin incluir horas extras ni asignaciones familiares.

Los gremios sostienen que destinar el 10% de los ingresos por tasas tributarias tendría “un impacto presupuestario bajo, pero permitiría una mejora perceptible en los ingresos de las familias municipales”.

Además, remarca que, pese al incremento sostenido de las tasas municipales actualizadas por la Unidad de Medida y Actualización Municipal (UMAM), los salarios no acompañaron el mismo ritmo. Esa diferencia, advierten, «generó una asimetría entre los ingresos del municipio y las remuneraciones del personal».

El proyecto quedó formalmente presentado en el Concejo Deliberante y será analizado por los distintos bloques legislativos locales en las próximas sesiones.