Malestar en la protesta de los docentes de Bariloche por los descuentos

«Sobran los motivos para seguir luchando» se leía en una de las banderas que sostenía un maestro en la esquina de Onelli y 25 de Mayo. «La educación se defiende» decía otra. Los docentes, junto a referentes de la Unter y Ate Bariloche, se concentraron esta mañana y en medio de cánticos, levantaban las banderas cada vez que la hilera de vehículos aguardaba el rojo del semáforo.

El malestar por los descuentos de los días de paro en los recibos de sueldo no pasó inadvertido en el reclamo.

Una docente de la escuela Los Coihues aseguró que el motivo del reclamo no solo es salarial. «Tenemos ventanas rotas, paredes destruidas, calderas que funcionan por momentos. Ventanas atadas con alambres o tapiadas porque no se pueden abrir. En un baño hay un inodoro para 260 estudiantes (130 del turno mañana y, 130 de la tarde)«, dijo una de las maestras que prefirió no dar a conocer su nombre. Agregó que no tienen gimnasio para educación física ni sala de música.

Tampoco faltaron las críticas al funcionamiento de la obra social Ipross. «Ayer pagué un coseguro de 2.500 pesos. No cubre dentistas. Y de los estudios de laboratorios cubre solo un porcentaje». «Si la educación está en la primera línea de la agenda, no puede estar desfinanciada», cuestionaron otros docentes.

La Unter y ATE reclamaron este miércoles en la esquina de Onelli y 25 de Mayo. Foto: gentileza

También se mencionó la hora de clase que agregó el gobierno en las escuelas rionegrinas. «Largan una política pública sin las condiciones. No hay colectivos, por ejemplo, para llegar a la escuela de Los Coihues», sostuvo Lilia.

Adriana Lizaso, secretaria general de la Unter Bariloche, manifestó: «Es el último día de la primera parte del plan de lucha. Hoy vinieron los descuentos para los docentes tal como amenazó la gobernadora. Desorbitantes. Ilegítimos. Hay docentes con licencias por maternidad o que no estaban trabajando ese día».

Consideró que los descuentos son «una medida altamente disciplinadora. Ya con sueldos empobrecidos nos vuelven a sacar dinero del bolsillo. Es una situación vergonzosa. Hay descuentos de hasta 30 mil pesos. No saben cómo harán frente a los alquileres».

